Högtryckstvätt K5 Classic Home
Lätt och smidig: K5 Classic Car & Home högtryckstvätt kan förvaras smidigt och är enkel att transportera. Inkluderar kit för både hem- och bilrengöring.
K5 Classic Car & Home högtryckstvätt är idealisk för tillfällig användning och för att ta bort måttlig smuts runt hemmet. Högtryckstvätten ger imponerande resultat tack vare sin kraftfulla universalmotor. Bilrengöringskitet säkerställer effektiv rengöring av fordon. Det 0,3 l skummunstycket gör att skummet fäster bra för optimal smutsupplösande kraft, och den roterande tvättborsten lossar effektivt smutsen . Home Kit, som inkluderar 1 liter sten- och fasadrengöring och T5 terasstvätt, ger stänkfri och mycket effektiv rengöring på släta ytor. Dessutom har enheten ett spolhandtag med Quick Connect-system och levereras med en 8 meter lång högtrycksslang. VPS (Vario Power spolrör) gör det möjligt att enkelt justera trycket för att passa ytan. Rotojetmunstycket tar bort även den mest envisa smutsen, och ett vattensystemfilter skyddar pumpen mot små smutspartiklar.
Egenskaper och fördelar
Slangförvaring på framluckanSlangen kan smidigt hängas upp på framluckan.
TeleskophandtagDet teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
Användning av rengöringsmedelSugslang för användning av rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Integrerad tillbehörslagring på enheten
- Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|2,1
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Följande ingår
- Home-kit: T5 terasstvätt, sten- och fasadrengöringsmedel, 3-i-1 formula,1 l
- Spraylansförlängning
- Roterande tvättborste
- Skumborste: 0.3 l
- Torr trasa
- Rengöringsmedel: Bilschampo 3-i-1 RM 610
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugning
- Teleskophandtag
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
- För rengöring av medelstora fordon
- Trädgårds- och stenmurar
- Fasader
Tillbehör
Rengöringsmedel
