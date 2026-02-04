K5 Classic Car & Home högtryckstvätt är idealisk för tillfällig användning och för att ta bort måttlig smuts runt hemmet. Högtryckstvätten ger imponerande resultat tack vare sin kraftfulla universalmotor. Bilrengöringskitet säkerställer effektiv rengöring av fordon. Det 0,3 l skummunstycket gör att skummet fäster bra för optimal smutsupplösande kraft, och den roterande tvättborsten lossar effektivt smutsen . Home Kit, som inkluderar 1 liter sten- och fasadrengöring och T5 terasstvätt, ger stänkfri och mycket effektiv rengöring på släta ytor. Dessutom har enheten ett spolhandtag med Quick Connect-system och levereras med en 8 meter lång högtrycksslang. VPS (Vario Power spolrör) gör det möjligt att enkelt justera trycket för att passa ytan. Rotojetmunstycket tar bort även den mest envisa smutsen, och ett vattensystemfilter skyddar pumpen mot små smutspartiklar.