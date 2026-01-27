Högtryckstvätt K7 WCM FJ

K7 WCM högtryckstvätt med vattenkyld motor tar effektivt bort smuts med sin rengöringskraft. Inkl. skummunstycke och 1 liter bilschampo.

K 7 WCM är den perfekta rengöringspartnern för frekvent användning och svår smuts: dess kraftfulla vattenkylda motor tar effektivt bort hårt sittande smuts. För att rengöra ytor särskilt effektivt och skonsamt kan Vario Power spolröret (VPS) justeras med ett enkelt vrid. Inkl. skummunstycke för maximalt smutsupplösande kraft samt 1 liter bilschampo. Andra funktioner inkluderar rotojetmunstycket med roterande punktstråle, som ger utmärkta rengöringsresultat utan några kompromisser, även på envis smuts. Ett inbyggt vattenfilter skyddar också pålitligt pumpen mot smutspartiklar. Alla medföljande tillbehör kan även förvaras på enheten.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K7 WCM FJ: Enkel och praktisk förvaring
Enkel och praktisk förvaring
Slang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
Högtryckstvätt K7 WCM FJ: Quick Connect-system
Quick Connect-system
Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Högtryckstvätt K7 WCM FJ: Stora hjul
Stora hjul
För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Flödeshastighet (l/h) Max. 600
Ytkapacitet (m²/h) 60
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Effekt (kW) 3
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 17,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 23
Mått (L × B × H) (mm) 369 x 355 x 946

Följande ingår

  • Skumborste: 0.3 l
  • Rengöringsmedel: Bilschampo 3-i-1 RM 610
  • Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 10 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Vario Power Jet
  • Rengöringsmedel via: Sugslang
  • Vattenkyld motor
  • Integrerat vattenfilter
Högtryckstvätt K7 WCM FJ
Användningsområden
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Bilar
  • Motorcyklar och skotrar
  • Cyklar
Tillbehör
Rengöringsmedel