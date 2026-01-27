K 7 WCM är den perfekta rengöringspartnern för frekvent användning och svår smuts: dess kraftfulla vattenkylda motor tar effektivt bort hårt sittande smuts. För att rengöra ytor särskilt effektivt och skonsamt kan Vario Power spolröret (VPS) justeras med ett enkelt vrid. Inkl. skummunstycke för maximalt smutsupplösande kraft samt 1 liter bilschampo. Andra funktioner inkluderar rotojetmunstycket med roterande punktstråle, som ger utmärkta rengöringsresultat utan några kompromisser, även på envis smuts. Ett inbyggt vattenfilter skyddar också pålitligt pumpen mot smutspartiklar. Alla medföljande tillbehör kan även förvaras på enheten.