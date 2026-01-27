Högtryckstvätt K7 WCM FJ
K7 WCM högtryckstvätt med vattenkyld motor tar effektivt bort smuts med sin rengöringskraft. Inkl. skummunstycke och 1 liter bilschampo.
K 7 WCM är den perfekta rengöringspartnern för frekvent användning och svår smuts: dess kraftfulla vattenkylda motor tar effektivt bort hårt sittande smuts. För att rengöra ytor särskilt effektivt och skonsamt kan Vario Power spolröret (VPS) justeras med ett enkelt vrid. Inkl. skummunstycke för maximalt smutsupplösande kraft samt 1 liter bilschampo. Andra funktioner inkluderar rotojetmunstycket med roterande punktstråle, som ger utmärkta rengöringsresultat utan några kompromisser, även på envis smuts. Ett inbyggt vattenfilter skyddar också pålitligt pumpen mot smutspartiklar. Alla medföljande tillbehör kan även förvaras på enheten.
Egenskaper och fördelar
Enkel och praktisk förvaringSlang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
Quick Connect-systemHögtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Stora hjulFör säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 600
|Ytkapacitet (m²/h)
|60
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Effekt (kW)
|3
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23
|Mått (L × B × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Följande ingår
- Skumborste: 0.3 l
- Rengöringsmedel: Bilschampo 3-i-1 RM 610
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 10 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Vario Power Jet
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Trädgårds- och stenmurar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Bilar
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar