Högtryckstvätt K3 Horizontal

Du kan alltid lita på K 3 horisontell högtryckstvätt: Den lilla platsbesparande assistenten är idealisk för att rengöra smuts från mindre trädgårdsytor, uteplatser, trädgårdsmöbler och bilar.

Med den lilla och platsbesparande högtryckstvätten K 3 är smuts ett minne blott. Tack vare sin fyra meter långa högtrycksslang är högtryckstvätten perfekt för tillfällig användning i hemmet och ger en gnistrande glans till små trädgårdsytor och uteplatser, samt trädgårdsmöbler och även fordon. Tack vare Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridningsrörelse. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle lossar även den mest envisa smutsen, samtidigt som pumpen skyddas av ett vattenfilter – för en lång livslängd. Tack vare sin låga vikt och det praktiska integrerade bärhandtaget kan du enkelt transportera K 3 Horizontal dit den behövs. För extra bekvämlighet tillåter Quick Connect-systemet att högtrycksslangen lätt kan snäppas in och ut ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på själva K 3 Horizontal.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K3 Horizontal: Ultrakompakt och platbesparande produkt
Högtryckstvätt K3 Horizontal: Integrerad sugslang för rengöringsmedel
Högtryckstvätt K3 Horizontal: Enkel och praktisk förvaring
Quick Connect-system
Perfekt matchade tillbehör
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryck (bar) 20 - Max. 120
Flödeshastighet (l/h) Max. 380
Ytkapacitet (m²/h) 25
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (W) 1600
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 3,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,3
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 197 x 264

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 4 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Sugslang
  • Integrerat vattenfilter
  • Sladdförvaring
Högtryckstvätt K3 Horizontal
