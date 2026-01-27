Med den lilla och platsbesparande högtryckstvätten K 3 är smuts ett minne blott. Tack vare sin fyra meter långa högtrycksslang är högtryckstvätten perfekt för tillfällig användning i hemmet och ger en gnistrande glans till små trädgårdsytor och uteplatser, samt trädgårdsmöbler och även fordon. Tack vare Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridningsrörelse. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle lossar även den mest envisa smutsen, samtidigt som pumpen skyddas av ett vattenfilter – för en lång livslängd. Tack vare sin låga vikt och det praktiska integrerade bärhandtaget kan du enkelt transportera K 3 Horizontal dit den behövs. För extra bekvämlighet tillåter Quick Connect-systemet att högtrycksslangen lätt kan snäppas in och ut ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på själva K 3 Horizontal.