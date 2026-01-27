Högtryckstvätt K3 Horizontal
Du kan alltid lita på K 3 horisontell högtryckstvätt: Den lilla platsbesparande assistenten är idealisk för att rengöra smuts från mindre trädgårdsytor, uteplatser, trädgårdsmöbler och bilar.
Med den lilla och platsbesparande högtryckstvätten K 3 är smuts ett minne blott. Tack vare sin fyra meter långa högtrycksslang är högtryckstvätten perfekt för tillfällig användning i hemmet och ger en gnistrande glans till små trädgårdsytor och uteplatser, samt trädgårdsmöbler och även fordon. Tack vare Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridningsrörelse. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle lossar även den mest envisa smutsen, samtidigt som pumpen skyddas av ett vattenfilter – för en lång livslängd. Tack vare sin låga vikt och det praktiska integrerade bärhandtaget kan du enkelt transportera K 3 Horizontal dit den behövs. För extra bekvämlighet tillåter Quick Connect-systemet att högtrycksslangen lätt kan snäppas in och ut ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på själva K 3 Horizontal.
Egenskaper och fördelar
Ultrakompakt och platbesparande produkt
Integrerad sugslang för rengöringsmedel
Enkel och praktisk förvaring
Quick Connect-system
Perfekt matchade tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar)
|20 - Max. 120
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (W)
|1600
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 4 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter
- Sladdförvaring