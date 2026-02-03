Högtryckstvätt K3 Power Control Car & Home

Högtryckstvätt K3 Power Control med G 120 Q Power Control-spolhandtag. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app. Inkl. Car & Home Kit.

Använd den praktiska applikationsrådgivaren i Kärchers Home & Garden-app tillsammans med K3 Power Control högtryckstvätt och uppnå ännu bättre rengöringsresultat. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Den lämpliga trycknivån ställer du in på spolröret och kontrollerar på G 120 Q Power Control-spolhandtagets display – för maximal kontroll och idealt tryck på varje yta. Rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringsmedelstanken. Kärchers K3 Premium Power Control har fler imponerande funktioner: Utdragbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, ett stativ för bättre stabilitet, tillbehörshållare, högtrycksspolhandtag och kabel, samt Kärcher Quick Connect-systemet. Stativet kan användas som bärhandtag, så att du enkelt kan förvara och ladda enheten. I Car & Home-kitet ingår en tvättborste för effektiv borttagning av ingrodd smuts, Foam Jet som lägger på ett ymnigt rengöringsskum, 500 ml bilschampo, T1 terasstvätt och 500 ml universalrengöringsmedel för sten & trä.

Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör
Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Justerbart teleskopshandtag
Justerbart teleskopshandtag
För en bekväm draghöjd. Helt infällbar för optimal förvaring.
Rengöringsmedelstank
  • Rent och bekvämt: rengöringsmedelstanken kan tas bort för påfyllning.
  • Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.
  • Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Flödeshastighet (l/h) Max. 380
Ytkapacitet (m²/h) 25
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (kW) 1,6
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 4,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 8,7
Mått (L × B × H) (mm) 297 x 280 x 677

Följande ingår

  • Home-kit: T1 terasstvätt, 0,5 liter universalrengöringsmedel för sten & trä
  • Bilrengöringskit: Tvättborste, skummunsycke, 500 ml bilschampo
  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q Power Control spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 7 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Tank
  • Avtagbar rengöringsmedelstank
  • Integrerat vattenfilter
Användningsområden
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Motorcyklar och skotrar
Rengöringsmedel
