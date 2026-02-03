Använd den praktiska applikationsrådgivaren i Kärchers Home & Garden-app tillsammans med K3 Power Control högtryckstvätt och uppnå ännu bättre rengöringsresultat. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Den lämpliga trycknivån ställer du in på spolröret och kontrollerar på G 120 Q Power Control-spolhandtagets display – för maximal kontroll och idealt tryck på varje yta. Rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringsmedelstanken. Kärchers K3 Premium Power Control har fler imponerande funktioner: Utdragbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, ett stativ för bättre stabilitet, tillbehörshållare, högtrycksspolhandtag och kabel, samt Kärcher Quick Connect-systemet. Stativet kan användas som bärhandtag, så att du enkelt kan förvara och ladda enheten. I Car & Home-kitet ingår en tvättborste för effektiv borttagning av ingrodd smuts, Foam Jet som lägger på ett ymnigt rengöringsskum, 500 ml bilschampo, T1 terasstvätt och 500 ml universalrengöringsmedel för sten & trä.