Högtryckstvätt K3 Power Control Car & Home
Högtryckstvätt K3 Power Control med G 120 Q Power Control-spolhandtag. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app. Inkl. Car & Home Kit.
Använd den praktiska applikationsrådgivaren i Kärchers Home & Garden-app tillsammans med K3 Power Control högtryckstvätt och uppnå ännu bättre rengöringsresultat. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Den lämpliga trycknivån ställer du in på spolröret och kontrollerar på G 120 Q Power Control-spolhandtagets display – för maximal kontroll och idealt tryck på varje yta. Rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringsmedelstanken. Kärchers K3 Premium Power Control har fler imponerande funktioner: Utdragbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, ett stativ för bättre stabilitet, tillbehörshållare, högtrycksspolhandtag och kabel, samt Kärcher Quick Connect-systemet. Stativet kan användas som bärhandtag, så att du enkelt kan förvara och ladda enheten. I Car & Home-kitet ingår en tvättborste för effektiv borttagning av ingrodd smuts, Foam Jet som lägger på ett ymnigt rengöringsskum, 500 ml bilschampo, T1 terasstvätt och 500 ml universalrengöringsmedel för sten & trä.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Justerbart teleskopshandtagFör en bekväm draghöjd. Helt infällbar för optimal förvaring.
Rengöringsmedelstank
- Rent och bekvämt: rengöringsmedelstanken kan tas bort för påfyllning.
- Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,6
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Följande ingår
- Home-kit: T1 terasstvätt, 0,5 liter universalrengöringsmedel för sten & trä
- Bilrengöringskit: Tvättborste, skummunsycke, 500 ml bilschampo
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 7 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Tank
- Avtagbar rengöringsmedelstank
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
