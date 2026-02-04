Högtryckstvätt K2 Horizontal VPS

Liten och platsbesparande: K2 Horizontal VPS är den perfekta högtryckstvätten för tillfällig användning och mot lätt smuts, exempelvis på cyklar, trädgårdsredskap samt utemöbler.

Snabb som en blixt: Den ultrakompakta och platsbesparande K2 Horizontal VPS högtryckstvätten tar bort smuts från mindre ytor, trädgårdsredskap och utemöbler på nolltid. Enheten är idealisk för alla tillfälliga rengöringsuppgifter runt hemmet och i trädgården. Tack vare Vario Power-spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras efter ytan med en enkel vridning. Tack vare sin låga vikt och den praktiska integrerade bärhandtaget kan du enkelt transportera K2 Horizontal VPS dit det behövs. För ökad bekvämlighet gör Quick Connect-systemet att den 3 meter långa högtrycksslangen enkelt kan kopplas in och ur enheten och spolhandtaget. Spolhandtaget och spolröret kan förvaras på själva enheten för enkel åtkomst. Sladden lindas runt enhetens bas.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K2 Horizontal VPS: Ultrakompakt och platbesparande produkt
För smidig och platssparande förvaring även i små utrymmen. Kan bäras med bara en hand.
Högtryckstvätt K2 Horizontal VPS: Integrerad sugslang för rengöringsmedel
Smidigt och lätt att använda rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Högtryckstvätt K2 Horizontal VPS: Enkel och praktisk förvaring
Slang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryck (bar) 20 - Max. 110
Flödeshastighet (l/h) Max. 360
Ytkapacitet (m²/h) 20
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (W) 1400
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 3,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,9
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 197 x 248

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Sugslang
  • Integrerat vattenfilter
  • Sladdförvaring
Högtryckstvätt K2 Horizontal VPS
Tillbehör
Rengöringsmedel
K2 Horizontal VPS Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.