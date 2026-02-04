Snabb som en blixt: Den ultrakompakta och platsbesparande K2 Horizontal VPS högtryckstvätten tar bort smuts från mindre ytor, trädgårdsredskap och utemöbler på nolltid. Enheten är idealisk för alla tillfälliga rengöringsuppgifter runt hemmet och i trädgården. Tack vare Vario Power-spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras efter ytan med en enkel vridning. Tack vare sin låga vikt och den praktiska integrerade bärhandtaget kan du enkelt transportera K2 Horizontal VPS dit det behövs. För ökad bekvämlighet gör Quick Connect-systemet att den 3 meter långa högtrycksslangen enkelt kan kopplas in och ur enheten och spolhandtaget. Spolhandtaget och spolröret kan förvaras på själva enheten för enkel åtkomst. Sladden lindas runt enhetens bas.