Högtryckstvätt K2 Horizontal VPS
Liten och platsbesparande: K2 Horizontal VPS är den perfekta högtryckstvätten för tillfällig användning och mot lätt smuts, exempelvis på cyklar, trädgårdsredskap samt utemöbler.
Snabb som en blixt: Den ultrakompakta och platsbesparande K2 Horizontal VPS högtryckstvätten tar bort smuts från mindre ytor, trädgårdsredskap och utemöbler på nolltid. Enheten är idealisk för alla tillfälliga rengöringsuppgifter runt hemmet och i trädgården. Tack vare Vario Power-spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras efter ytan med en enkel vridning. Tack vare sin låga vikt och den praktiska integrerade bärhandtaget kan du enkelt transportera K2 Horizontal VPS dit det behövs. För ökad bekvämlighet gör Quick Connect-systemet att den 3 meter långa högtrycksslangen enkelt kan kopplas in och ur enheten och spolhandtaget. Spolhandtaget och spolröret kan förvaras på själva enheten för enkel åtkomst. Sladden lindas runt enhetens bas.
Egenskaper och fördelar
Ultrakompakt och platbesparande produktFör smidig och platssparande förvaring även i små utrymmen. Kan bäras med bara en hand.
Integrerad sugslang för rengöringsmedelSmidigt och lätt att använda rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Enkel och praktisk förvaringSlang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar)
|20 - Max. 110
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 360
|Ytkapacitet (m²/h)
|20
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (W)
|1400
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter
- Sladdförvaring
Tillbehör
Rengöringsmedel
K2 Horizontal VPS Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.