Anslut enkelt K7 Premium Smart Control Flex högtryckstvätt till Kärchers Home & Garden-app på din smartphone via Bluetooth – och rengöringen blir ännu enklare och mer effektiv. Appens applikationsrådgivare ger praktiska tips och tricks för många rengöringssituationer och uppgifter. Appen erbjuder också många andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselråd samt Kärchers serviceportal. En annan praktisk funktion är att enheten har ett boost-läge för extra kraft, vilket gör att även envis smuts inte är ett problem. Trycknivåerna kan ställas in på G 180 Q Smart Control spolhandtag med LCD-display eller överföras till spolhandtaget med hjälp av applikationsrådgivaren via appen – så att inget kan gå fel vid rengöringen. Andra utrustningsdetaljer inkluderar 3-i-1 Multi Jet spolrör för ett brett användningsområde utan att behöva byta spolrör, PremiumFlex högtrycksslang, Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem, det högkvalitativa aluminium teleskopskaftet och parkeringsposition för lättåtkomliga tillbehör.