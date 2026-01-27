Högtryckstvätt K7 Premium Smart Control Flex
För mer kraft: K7 Premium Smart Control Flex högtryckstvätt med Premium Flex slang och G 180 Q Smart Control spolhandtag för att ta bort envis och hårt sittande smuts.
Anslut enkelt K7 Premium Smart Control Flex högtryckstvätt till Kärchers Home & Garden-app på din smartphone via Bluetooth – och rengöringen blir ännu enklare och mer effektiv. Appens applikationsrådgivare ger praktiska tips och tricks för många rengöringssituationer och uppgifter. Appen erbjuder också många andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselråd samt Kärchers serviceportal. En annan praktisk funktion är att enheten har ett boost-läge för extra kraft, vilket gör att även envis smuts inte är ett problem. Trycknivåerna kan ställas in på G 180 Q Smart Control spolhandtag med LCD-display eller överföras till spolhandtaget med hjälp av applikationsrådgivaren via appen – så att inget kan gå fel vid rengöringen. Andra utrustningsdetaljer inkluderar 3-i-1 Multi Jet spolrör för ett brett användningsområde utan att behöva byta spolrör, PremiumFlex högtrycksslang, Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem, det högkvalitativa aluminium teleskopskaftet och parkeringsposition för lättåtkomliga tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Smart Control spolhandtag med boost-läge och 3-i-1 Multi Jet spolrörSpolhandtag med LCD-display och knappar för tryckreglering eller dosering av rengöringsmedel. Inkluderar boost-läge för extra kraft för att ta itu med envis smuts. Genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret kan du snabbt välja mellan tre olika stråltyper. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
PremiumFlex högtrycksslangDen flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet. Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.
Bluetooth-anslutning till Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Möjlighet att styra och överföra trycknivån från appen till spolhandtaget.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
- Plug´n´Clean - rengöringsmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.
Slangvinda för bekväm användning
- Högtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats.
- Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning.
Enastående prestanda
- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 600
|Ytkapacitet (m²/h)
|60
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Effekt (kW)
|3
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23
|Mått (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 669
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q Smart Control spolhandtag
- 3-in-1 Multi Jet
- Högtrycksslang: 10 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
- Anslutning via Bluetooth
- drivs med hjälp av app
- Smarta tjänster/funktioner i appen
Användningsområden
- Terrass
- Staket
- Trädgårds- och stenmurar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Bilar
- Cyklar
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler