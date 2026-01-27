Högtryckstvätt K7 WCM
Högtryckstvätten K7 WCM med vattenkyld motor tar effektivt och kraftfullt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsutrustning och fordon.
Kraftfull rengöring som imponerar! K7 WCM är den perfekta högtryckstvätten för frekvent användning och för hård smuts. Med sin kraftfulla vattenkylda motor tar den effektivt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsutrustning och större fordon. För att rengöra ytor extra effektivt och skonsamt kan det justerbara Vario Power spolhandtaget enkelt justeras med en vridning. Andra funktioner hos rotojetmunstycket inkluderar den roterande punktstrålen som säkerställer framgångsrik rengöring utan kompromisser även på envis smuts. Ett inbyggd vattenfilter skyddar även pumpen pålitligt mot smutspartiklar. Dessutom kan alla tillbehör förvaras direkt på enheten.
Egenskaper och fördelar
Enastående prestandaDen vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
RengöringsmedeldoserareI utrustningen ingår en integrerad sugmekanism för rengöringsmedel Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Enkel och praktisk förvaringSlang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 600
|Ytkapacitet (m²/h)
|60
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Effekt (kW)
|3
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 10 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Vario Power Jet
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Videos
Användningsområden
- Trädgårds- och stenmurar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Bilar
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar