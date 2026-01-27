Kraftfull rengöring som imponerar! K7 WCM är den perfekta högtryckstvätten för frekvent användning och för hård smuts. Med sin kraftfulla vattenkylda motor tar den effektivt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsutrustning och större fordon. För att rengöra ytor extra effektivt och skonsamt kan det justerbara Vario Power spolhandtaget enkelt justeras med en vridning. Andra funktioner hos rotojetmunstycket inkluderar den roterande punktstrålen som säkerställer framgångsrik rengöring utan kompromisser även på envis smuts. Ett inbyggd vattenfilter skyddar även pumpen pålitligt mot smutspartiklar. Dessutom kan alla tillbehör förvaras direkt på enheten.