Högtryckstvätt Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
När det inte finns något eluttag i sikte, gör den bensindrivna högtrycktvätten G 7.180 det möjligt att rengöra i alla fall. Maskinens dokumenterade prestanda är också imponerande.
En högtryckstvätt med maximal flexibiltet när du saknar tillgång till elektricitet – tack vare den kraftfulla bensinmotorn. Och det nya spolröret tar din rengöring till nya höjder. Maskinens robusta ram och stora hjul gör att den fungerar även där marken inte är helt plan. G-serien har utvecklats: fått optimerade funktioner och nya tillbehör. G 7.180 är idealisk att använda till terrasser, uppfarter, släpvagnar, mindre lastbilar m.m.
Egenskaper och fördelar
Ihopfällbar ramDen ihopfällbara ramen gör G 7.180 lätt och enkel att förvara
Nya tillbehörDe nya, förbättrade tillbehören ser till att rengöringen blir ännu kraftfullare och enklare.
Avtagbar tank med rengöringsmedelDet är enkelt att fylla på rengöringsmedel, eftersom tanken är avtagbar. Det är enketl att rengöra tanken.
Extra stora hjul
- De extra stora hjulen gör den lämplig att använda även på ojämn mark.
Automatisk choke
- Påbörja lätt rengöringen genom att använda den automatiska choken.
Specifikationer
Tekniska data
|Tryck (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Flödeshastighet (l/h)
|590
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Ström (hk)
|Max. 4,7
|Drivning
|Bensin
|Cylindervolym (cm³)
|160
|Färg
|antracit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|36,5
|Vikt utan tillbehör (kg)
|29,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|570 x 500 x 920
Följande ingår
- Högtrycksslang: 10 m
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
Användningsområden
- För rengöring av medelstora fordon
- Båtar
- Entréer och uppfarter
Tillbehör
Rengöringsmedel
