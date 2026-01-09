En högtryckstvätt med maximal flexibiltet när du saknar tillgång till elektricitet – tack vare den kraftfulla bensinmotorn. Och det nya spolröret tar din rengöring till nya höjder. Maskinens robusta ram och stora hjul gör att den fungerar även där marken inte är helt plan. G-serien har utvecklats: fått optimerade funktioner och nya tillbehör. G 7.180 är idealisk att använda till terrasser, uppfarter, släpvagnar, mindre lastbilar m.m.