Rengöra trädgårdsmöbler och utemöbler
En terrass eller veranda är förstås inte så mysig utan en viktig detalj: trädgårdsmöblerna! Stolar och bord måste tvättas då och då för att bibehålla sitt utseende. Men med trädgårdsmöbler är det ofta samma sak som med nyårslöften. Du är väldigt motiverad till en början, men tappar snart energi. Men för att få ut så mycket som möjligt av trädgårdsmöblerna under så lång tid som möjligt måste de verkligen rengöras och skötas med jämna mellanrum.
Vad ska jag tänka på när jag rengör trädgårdsmöbler?
Innan vi går in på de redskap och rengöringsmedel som behövs och hur du tar hand om olika material kan vi börja med grunderna.
Att rengöra trädgårdsmöbler handlar inte bara om utseendet utan också om att undvika envisa smutsavlagringar, t.ex. mossa eller lavar, som kan angripa och försvaga materialet. Därför är det alltid värt besväret att läsa på lite om skötselråd, så att du vet vad som behöver göras för att få ut mer av möblerna.
Följande produkter kan användas för att rengöra trädgårdsmöbler:
- En tvättborste och/eller svamp samt ljummet vatten med diskmedel
- Handborste, kvast och hink
- En slang med munstycke eller spolrör
- En högtryckstvätt, t.ex. i kombination med borsttillbehör och rengöringsmedel
- En låg- eller mellantryckstvätt (batteridriven för bärbarhet)
- Lämplig skyddsklädsel
När ska jag tvätta utemöbler?
Trädgårdsmöbler eller utemöbler bör rengöras minst två gånger per år - helst i början av utesäsongen och sedan igen på hösten, när trädgården ska göras i ordning för vintern. För övrigt bör vädret alltid vara torrt när du rengör trädgårdsmöblerna. Då kan varje möbel torka ordentligt och eventuellt oljas eller lackas (t.ex. för att impregnera trämöbler).
Naturligtvis är det inget problem att tvätta möblerna oftare än så om du vill. Detta kan dock bero på möblernas material, utsatthet för väder och vind samt hur viktigt är för dig personligen att soffor, stolar, bord m.m. ser snygga ut. Om möblerna ska stå ute året runt utsätts de för alla sorters väder, blir smutsigare snabbare och måste därför också rengöras oftare. På hösten och vintern kan det vara bra att ställa undan trädgårdsmöblerna någonstans där det är torrt, t.ex. i en bod eller i källaren.
Rengöra trädgårdsmöbler: Tips för trä, plast och andra material
Det finns även några undantag från regeln när det gäller skötsel av trädgårdsmöbler. Olika rengöringsmedel rekommenderas beroende på materialet:
Tvätta plastmöbler
Möbler av plast blir gula och gråa med tiden om du lämnar dem utomhus. Dessa missfärgningar kan avlägsnas med ett särskilt plastrengöringsmedel. Detta innehåller, till skillnad från allrengöringsmedel, en aktiv smutsborttagare som är mycket effektiv för att rengöra trädgårdsmöbler av plast.
Tvätta trämöbler
Vissa trätyper, t.ex. teak, eukalyptus och robinia, är naturligt vädertåliga tack vare sina eteriska oljor, men lackerade trädgårdsmöbler av mjukt trä (t.ex. bok eller gran) kräver oftast lite mer skötsel. Arbeta alltid längs ådringen och undvik aggressiva rengöringsmedel och stålborstar. Du kan antingen blanda en egen lösning eller ta ett trärengöringsmedel från en specialbutik, men oavsett vilket bör de upplösta smutsresterna sköljas av ordentligt. Polera sedan möblerna med en torr trasa och impregnera dem med olja.
Tvätta rottingmöbler
Rotting är ett sammansatt och ojämnt naturmaterial som är ganska svårt att rengöra manuellt med en trasa. Det spricker även lätt och bildar flisor. Smuts ackumuleras dessutom enkelt i mellanrummen i korgmaterialet. Smutset kan du dock få bort både snabbt och enkelt med en låg-, mellan- eller högtryckstvätt. Om du använder din högtryckstvätt, välj en låg tryckinställning och håll ett bra avstånd från möbeln, så att du inte skadar det känsliga materialet. Bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. tjocka handskar och skyddsglasögon. Rotting är ett sprött material som spricker och bleknar lätt och inte är särskilt vädertåligt. Trädgårdsmöbler av rotting bör därför förvaras i boden under höst och vinter.
Tips
Då och då kan du skölja dina rottingmöbler med vatten. Men var försiktig: för mycket vatten gör materialet ännu sprödare. Möblerna bör alltid torkas efter grundligare rengöring.
Trädgårdsmöbler i metall
Alla vill förstås att deras trädgårdsmöbler av metall ska glänsa. Materialet är tåligt och rengöringen är därför ganska okomplicerad. Snabbaste sättet att rengöra stolar och soffor av metall är med högtryckstvätten. Med en tvättborste som fästs på högtryckstvätten avlägsnas smutsen ännu mer effektivt. Du kan även använda en vanlig svamp för att rengöra möbler av metall. Men om det har uppstått fula rostfläckar på möblerna är högtryckstvätten enda sättet att bli av med dem.
Tvätta överdrag och klädsel till utemöblerna
För att trädgårdsmöblerna ska vara helt rena måste förstås kuddar, dynor och klädsel också tvättas. Pollen och löv avlägsnar du snabbt och enkelt med en handborste. Men tänk om du spiller något under grillfesten? Sådana fettfläckar avlägsnas enklast i tvättmaskinen. De flesta överdrag har dragkedja på sidan och kan därmed avlägsnas. Om överdraget inte går att ta av kan du använda en borste, svamp eller trasa. Ta lite diskmedel eller tvättmedel i ljummet vatten och gnugga fläcken ordentligt, men inte för hårt, i cirkelrörelser. För riktigt envisa fläckar hjälper det med en fläckborttagare. Ett mer hygieniskt sätt att tvätta möbelklädsel är med en matt- och textiltvätt. Det är bäst att ta av dynorna och lägga dem i förrådet efter varje användning istället för att bara låta dem slitas.
Avlägsna grov smuts och fläckar
Innan du börjar rengöringen bör alla möbler först flyttas från uteplatsen. Därmed undviker du att få smutsrester på möblerna direkt efter att de har rengjorts. Så kan det faktiskt enkelt bli om du använder en högtryckstvätt.
Innan du tvättar möblerna med vatten, börja med att ta bort damm och lös smuts med en handborste. Om du sedan väljer att rengöra möblerna utan högtryckstvätt kan du använda trädgårdsslangen för att rengöra bord, stolar och soffor på en och samma gång. Specialtillbehör, t.ex. ett spolhandtag med rotojet eller ett vanligt spolrör kan användas för att förstärka eller fokusera vattenstrålen. Dessa metoder fungerar bra för att få bort pollen, fläckar, fågelspillning och insektsrester.
Ta sedan en svamp eller tvättborste och skura möblerna ordentligt med diskmedel i ljummet vatten eller särskilda rengöringsmedel. Skölj sedan av smutsen som har lossnat och torka möblerna torra med en trasa, eller låt dem torka i solen. För trämöbler kan det hända att du upptäcker grå missfärgningar. Om så är fallet finns det särskilda medel mot grå missfärgningar som kan användas. Dessa bör få verka i några timmar. Skölj sedan med rent vatten.
Rengöra trädgårdsmöbler med högtryckstvätt
För att spara tid och arbete kan du använda en högtryckstvätt för att rengöra trädgårdsbord, stolar och soffor. För riktigt hårt sittande smuts finns det flera lämpliga tillbehör som kan användas tillsammans med högtryckstvätten, t.ex. en tvättborste. Till skillnad från vad folk tror är detta inte ett slöseri med vatten, utan tvärtom. Med en högtryckstvätt zoomar du in på ställena med de värsta fläckarna efter att du redan har tvättat möblerna översiktligt - du får alltså trädgårdsmöblerna rena utan att slösa vatten.
Men var försiktig! Det är inte alla material som tål att rengöras med högt tryck och rengöringsmedel. Trä är ett naturmaterial som reagerar ganska starkt på fukt och rengöringsmedel, beroende på träslag och tillverkningsmetod. Trädgårdsmöbler av hårt trä, t.ex. robinia, ek, teak och bambu, tål att rengöras med högtryckstvätt. Var dock försiktig med trämöbler av t.ex. gran eller bok, då dessa träslag kan skadas av för högt tryck eller rengöringsmedel.
Så här rengör du trädgårdsmöbler med högtryckstvätt och rengöringsmedel:
- Börja med att avlägsna all grov smuts från möblerna. För detta kan du använda inställningarna “SOFT” eller “HARD” på maskinen för att sänka eller höja trycket. Du kan även använda en normal spraytillsats och en trädgårdsslang.
- Sätt högtryckstvättens sugslang i flaskan eller häll rengöringsmedlet i tanken och ställ in spolröret på inställningen “MIX”. Detta gör att rengöringsmedlet blandas med vattenstrålen när maskinen körs.
- Använd lågt tryck och spruta rengöringsmedlet på möblerna, låt smutsen lösas upp i ca. 30 sekunder och skölj sedan ordentligt med högt tryck. Detta kan ta en liten stund, särskilt för hårt sittande smuts. Låt sedan möblerna torka ordentligt.
Vilket rengöringsmedel bör jag välja till mina trädgårdsmöbler?
Med särskilda skötselprodukter och rengöringsmedel blir det lättare att rengöra smutsiga trädgårdsmöbler och få bort gråa fläckar. Vilken produkt som behövs beror på materialet. Välj antingen universalrengöring eller specialkoncentrat. Du kan t.ex. använda en träskyddsolja för att impregnera möbler av trä efter rengöring. Oljan skapar ett skyddande lager som hindrar fukt från att tränga in i materialet. Skötselprodukter, t.ex. 3-i-1 trärengöring blandas enkelt direkt i högtryckstvättens vattenstråle. Produkterna hjälper till att rengöra, underhålla och skydda möblerna från UV-strålning.