Rengöra trädgårdsmöbler och utemöbler

Vad ska jag tänka på när jag rengör trädgårdsmöbler?

Innan vi går in på de redskap och rengöringsmedel som behövs och hur du tar hand om olika material kan vi börja med grunderna.

Att rengöra trädgårdsmöbler handlar inte bara om utseendet utan också om att undvika envisa smutsavlagringar, t.ex. mossa eller lavar, som kan angripa och försvaga materialet. Därför är det alltid värt besväret att läsa på lite om skötselråd, så att du vet vad som behöver göras för att få ut mer av möblerna.

Följande produkter kan användas för att rengöra trädgårdsmöbler: