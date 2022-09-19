Ta bort mossa
Mossbekämpning är ett återkommande arbete på huset och i trädgården. I skarvar och sprickor, på husväggen, trädgårdsmöblerna, gräsmattan, till och med på taket: mossa trivs överallt och även där hus- och trädgårdsägare inte alltid vill att den ska växa. Vid en viss punkt uppstår därför alltid frågan: Hur blir man enklast av med mossa? Här följer våra bästa tips och tricks.
Mossborttagning: Detta är alternativen
Mossa kan användas som prydnadsväxt och planteras avsiktligt för att göra trädgården vackrare. Dessa rotlösa växter sprids dock snabbt och koloniserar kvickt vartenda litet hörn av trädgården. Om du inte tar bort mossan kan den förstöra utemöblerna och öka halkrisken, och eftersom den binder vatten bidrar mossa dessutom till oönskad fukt på väggar och tak. Mossa kan även sprida sig på gräsmattor och gradvis konkurrera ut gräset.
Eftersom mossa växer på så många olika ställen och underlag finns det naturligtvis också många sätt att ta bort den.
- Ett miljövänligt val är cola och andra kolsyrade drycker, som du kanske redan har hemma ändå. Dessa tar ett tag att verka och lämpar sig därför främst på små områden som vuxit igen med mossa. När du använder hushållsprodukter bör du alltid testa på ett mindre synligt ställe för att se till att underlaget inte skadas.
- Mossa kan även avlägsnas med olika verktyg, t.ex. en mindre, trubbig kniv. Detta fungerar särskilt bra på mossa som satt sig i springorna på stenläggningen. Skrapborstar kan användas för att få bort mossa från större ytor. En högtryckstvätt är också ett bra val, särskilt om du behöver rengöra större områden. Det finns även mekaniska ogräsborttagare som avlägsnar mossa från olika underlag med hjälp av rotation.
- Kemisk mossborttagning kan också användas för att få bort mossa från gräsmattan. Dessa ämnen kan dock vara giftiga och bör endast användas om ingenting annat fungerar.
Välj själv vilken metod du tror passar bäst. Om du tänker rensa mossa utan maskiner som t.ex. högtryckstvätt eller ogräsborttagare behöver du avsätta lite mer tid. Detta gäller dock endast släta ytor, t.ex. golv och möbler. För att få bort mossa från gräsmattan krävs det i allmänhet en maskin.
Få bort mossa i gräsmattan permanent
En mossig gräsmatta kan behöva lite kärlek och omsorg för att du ska bli av med de envisa sporväxterna. Om det har växt mycket mossa har gräset ofta inget att sätta emot. Bästa sättet bli av med mossa är att gallra gräsmattan på våren. Detta görs genom att klippa gräsmattan snabbt och sedan kratta den i ett rutmönster. Fuktiga och kompakta delar av gräsmattan bör dessutom luftas. Därefter kan du sanda gräsmattan, vilket är särskilt bra för skuggiga och fuktiga ställen. Den här processen gör att mossan avlägsnas, men är samtidigt påfrestande för gräsmattan. Därför bör du hjälpa gräset lite genom att tillsätta gödningsmedel.
Om mossan växer tillbaka snabbt igen kan det vara lönt att göra en jordanalys. I trädgårdsbutiker hittar du t.ex. tester för att kontrollera om jorden är för sur för att gräset ska växa. Idealiskt pH-värde är mellan 6 och 7. Om värdet är under 5,5 bör du tillföra kalk. Om det inte är jorden det är fel på, utan gräsmattan är för skuggig, kan det hjälpa att så ett gräs som lämpar sig bättre för skugga, eller välja något annat underlag som tål att beträdas. Om ingenting annat hjälper och mossan inte dör av sig själv, väljer vissa trädgårdsmästare att använda ett järnhaltigt gödningsmedel. Detta är ett effektivt sätt att få bort mossa, men ämnet är också giftigt och bör användas med försiktighet. Det finns även många ättiksbaserade mossborttagare som kan vara ett bra alternativ.
Ta bort mossa från släta underlag
För lättare mossa på mindre ytor kan du försöka med cola som motmedel. Den mörka läskedrycken innehåller fosforsyra, som angriper mossans cellstruktur och hindrar ny mossa från att växa på samma ställe. Cola är dessutom både giftfritt och billigt. Det är mycket enkelt: spraya cola på mossan, låt verka, torka eller sopa bort och skölj sedan med rent vatten. Colan ska inte spädas och metoden fungerar därför bäst om du vill få bort mossa från små ytor, t.ex. enstaka stenar. Det är inte lämpligt för större ytor, t.ex. om du vill ta bort mossa från asfalt. Cola bör inte heller användas på syrakänsliga golv, t.ex. marmor eller betong.
Ett effektivt sätt att få bort mossa från större ytor är en lösning bestående av 10 liter kokande vatten och 15-20 gram soda. Vänta tills vädret är torrt och börja med att ta bort den värsta mossan manuellt från uteplatsen eller ytan du vill rensa. Fördela sedan sodavattnet över hela området med en kvast. Bäst är att låta sodalösningen verka i några dagar, men om du inte hinner det, vänta åtminstone i fem timmar. Därefter avlägsnar du mossresterna enkelt med en skurborste. För känsliga golv av marmor, natursten och kalksten, använd 15 gram kaliumpermanganat upplöst i 10 liter kokande vatten. Lösningen används på samma sätt som sodablandningen men bör testas först på ett mindre synligt ställe. Den här metoden bör endast användas på impregnerade golv, eftersom kaliumsaltet kan färga både vattnet och golvet brunlila. Bär alltid handskar när du arbetar med dessa kemikalier.
Med en högtryckstvätt avlägsnar du mossa snabbt och enkelt från både små och stora områden. Det är ett bra sätt att snabbt och säkert rengöra t.ex. trappor och stenaltaner. Bäst är en högtryckstvätt med rotojet, som inte bara avlägsnar själva mossan utan även knappt synliga avlagringar i golvets porer. Rengöringen sker i tre enkla steg:
1. Beroende på högtryckstvättens modell ansluter du antingen rotojeten eller ställer in spolrörets munstycke på rotojetfunktion.
2. Håll vattenstrålen lätt vinklad mot marken och för den långsamt över mossan. Håll minst 15-20 cm avstånd.
3. Soppa upp mossan och kasta den.
En högtryckstvätt är idealisk och enkel att använda för ställen som snabbt blir mossiga. Den passar lika bra för både tåliga och känsliga underlag. För känsligare underlag ska du använda flatstråle istället för rotojet och sänka trycket på spolhandtaget för en skonsammare rengöring. Ytan rengörs samtidigt från annan smuts och behöver inte efterbehandlas.
För ytlig mossa på gångar, uteplatser och asfalterade uppfarter är en batteridrven ogräsborttagare ett bra alternativ. De särskilt inriktade nylonborsten och hög borsthastighet avlägsnar enkelt torkad mossa och ogräs från underlaget, så att du bara behöver sopa upp dem sedan. Metoden låter användaren stå upp och arbeta, precis som högtryckstvätten, vilket är skönare för ryggen.
Ta bort mossa på tak
Alla är inte överens om huruvida mossa på taket måste tas bort. Vissa säger att mossan skadar taket, medan andra ser det faktum att mossan binder vatten som en fördel. Därmed översvämmas inte takrännorna när det regnar kraftigt. Välj alltså själv om du vill ha mossan kvar eller om du tycker det är snyggare att ta bort den.
Beslutet är ditt, men tänk alltid på säkerheten om du väljer att ta bort mossa på taket. Det är lätt att halka på mossan, särskilt på sluttande tak. Använd alltid en säkerhetssele för takarbeten. Om du känner dig osäker, anlita professionell rengöring. Med rätt säkerhetsåtgärder kan mossa på taket avlägsnas på samma sätt som på uteplats och stenläggning, dvs. med en borste och högtryckstvätt.
Om det bara är ett tunt lager mossa på taket kan du också applicera mossborttagare med en batteridriven tryckspruta, som ofta används för att bli av med ogräs. Fördelen är då att det går fortare att få bort mossan på taket. Nackdelen är att mossan lossnar långsamt och glider ner i takrännan, där den måste avlägsnas snarast för att inte orsaka stopp i hängränna och stuprör.