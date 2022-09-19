Ta bort mossa

Få bort mossa i gräsmattan permanent

En mossig gräsmatta kan behöva lite kärlek och omsorg för att du ska bli av med de envisa sporväxterna. Om det har växt mycket mossa har gräset ofta inget att sätta emot. Bästa sättet bli av med mossa är att gallra gräsmattan på våren. Detta görs genom att klippa gräsmattan snabbt och sedan kratta den i ett rutmönster. Fuktiga och kompakta delar av gräsmattan bör dessutom luftas. Därefter kan du sanda gräsmattan, vilket är särskilt bra för skuggiga och fuktiga ställen. Den här processen gör att mossan avlägsnas, men är samtidigt påfrestande för gräsmattan. Därför bör du hjälpa gräset lite genom att tillsätta gödningsmedel.

Om mossan växer tillbaka snabbt igen kan det vara lönt att göra en jordanalys. I trädgårdsbutiker hittar du t.ex. tester för att kontrollera om jorden är för sur för att gräset ska växa. Idealiskt pH-värde är mellan 6 och 7. Om värdet är under 5,5 bör du tillföra kalk. Om det inte är jorden det är fel på, utan gräsmattan är för skuggig, kan det hjälpa att så ett gräs som lämpar sig bättre för skugga, eller välja något annat underlag som tål att beträdas. Om ingenting annat hjälper och mossan inte dör av sig själv, väljer vissa trädgårdsmästare att använda ett järnhaltigt gödningsmedel. Detta är ett effektivt sätt att få bort mossa, men ämnet är också giftigt och bör användas med försiktighet. Det finns även många ättiksbaserade mossborttagare som kan vara ett bra alternativ.