Rengöra stenplattor utomhus
Under sommarmånaderna blir uteplatsen ofta både ett extra vardagsrum och matplats. Men för att uteplatsen ska se riktigt fin ut måste stenplattorna rengöras minst två gånger per år. Risken är att det börjar växa alger eller mossa på stenplattorna om du inte rengör stenen tillräckligt ofta.
Vad ska jag se upp med när jag rengör stenplattorna?
En uteplats av konst- eller natursten imponerar med sitt moderna utseende och det okomplicerade underhållet. Jämfört med träaltaner är släta stenplattor avsevärt enklare att rengöra. Det är dock normalt att få se slitage på dessa material också: med tiden får även stenplattor fläckar, och alger, mossa och ogräs börjar växa i skarvarna. Detta ser inte bara otrevligt ut utan kan vara farligt: särskilt mossa och alger blir snabbt hala. Men hur rengör jag stenplattorna på bästa sätt?
För att rengöra uteplatser av sten och betong kan du använda elverktyg och kemikalier liksom miljövänliga hushållsprodukter. Följande gäller alltid: skydda plattorna från att skadas genom att välja rengöringsmetod efter material. Verktyg som fogskrapa, högtryckstvätt och terrasstvätt kan användas, liksom beprövade hushållsprodukter.
Ta bort lös smuts från stenplattor
Innan du börjar rengöra uteplatsen bör du ta bort all lös smuts. Det innebär lite extra arbete, men hindrar smutsen från att spridas ut när du sedan rengör. Löst skräp som löv och kvistar avlägsnas bäst med en kvast av borst eller plast. Undvik metallkrattor, som låter illa och kan störa grannarna, men även skada ytan. Om din uteplats är stor bör du ha en sopmaskin som gör jobbet. Maskinen sparar både tid och ansträngning.
Rensa skarvarna från ogräs och mossa
När uteplatsens yta har rengjorts är det dags att rengöra skarvarna. Ta en fogskrapa för att få bort ogräs. Skrapa längs skarvarna och luckra upp växtlighet, ogräs och mossa. Detta kan vara tidskrävande och kräver lite tålamod, men är värt besväret. Om du inte har en fogskrapa kan du också använda en trädgårdsspade. En batteridriven ogräsborttagare är effektivare och mer skonsam för ryggen. Vill du ha ett enklare alternativ kan du också använda hett vatten. Detta är ett billigt och miljövänligt alternativ som bokstavligen angriper problemets rötter, eftersom det förstör växtens cellstruktur och dödar den. Nackdelen är att växtresterna blir kvar och att du måste upprepa behandlingen flera gånger innan det tar effekt.
När skarvarna har rensats och allt löst skräp har avlägsnats från uteplatsen är det dags att ta itu med stenplattorna.
Ta bort fläckar och missfärgning på stenplattor
Rödvinsstänk, såsfläckar runt bordet eller fettdropp under grillen; om det har kommit fläckar på stenplattorna efter en stökig sommarkväll måste du agera snabbt. Anledningen till det är att vätskor snabbt kan tränga in i porösa stenplattor och orsaka missfärgning som är svår att bli av med efter hand. Särskilt fett och olja lämnar envisa fläckar på golv av betong eller sten. Stenrengöringsmedel eller särskilda betongrengöringsmedel är ett bra sätt att bli av med sådana fläckar. Det gäller dock att skilja mellan rengöringsmedel som kan användas direkt och de som måste spädas först. För den senare typen är det viktigt att använda rätt proportioner. Rengöringsmedlet appliceras på det smutsiga stället och ska verka i cirka 2 till 5 minuter. Skölj sedan stället med rent vatten. Det finns även saker du har hemma som kan användas. Du kan använda tvål utspätt i varmt vatten, eller göra ditt eget rengöringsmedel. Allt som behövs är lite bikarbonat eller ättika. Men innan du börjar är det en god idé att testa medlet på en mindre synlig del av golvet. Om materialet missfärgas är det bättre att använda professionella hjälpmedel och rengöringsprodukter.
Om det medel du väljer går bra att använda, gör så här: Späd först med vatten och fördela rikligt över golvytan. Ättika kan användas direkt eller utspätt med hälften vatten. För bikarbonat kan du lösa upp 1 till 5 matskedar i 10 liter vatten, beroende på nedsmutsningsgraden. Låt blandningen verka i 15 till 20 minuter. Skura sedan golvet med en borste och skölj slutligen med rent vatten.
Tvätta stenplattor med högtryckstvätt
Att tvätta bort smuts från stenplattor med en högtryckstvätten gör det enkelt. Dessa maskiner skjuter vatten på golvet med upp till 180 bars tryck och rengör därmed uteplatsen extremt effektivt på ett mycket praktiskt och tidsbesparande sätt. Men var försiktig: beroende på typen av sten kan vattenstrålen göra att stenplattorna skadas. Hårda stenarter tål alltid rengöring med högtryckstvätt, men för mjukare natursten är det lämpligare att använda lågt tryck. För att stenplattorna ska bli riktigt rena även med lägre tryck rekommenderas högtryckstvätt i kombination med en terrasstvätt, som skapar avstånd mellan munstyckena och ytan och därmed ger en skonsammare rengöring. För mindre områden kan du även ta en mellantryckstvätt med matchande skrubborste.
Rengöra stenplattor med terrasstvätt
Förutom högtryckstvätt passar även den batteridrivna terasstvätten för att rengöra uteplatser av sten. Två roterande och avtagbara borstvalsar som kan bytas för trä- och stenunderlag tillsammans med den inbyggda vattenförsörjningen löser upp även envis smuts och grön beläggning. Du kan anpassa vattenförbrukningen efter det underlag som behöver rengöras. Använd inte mer vatten än vad som behövs.
Så här gör du för att rengöra uteplatsen med några enkla steg:
- Steg 1: Innan du börjar ska terrasstvätten anslutas till en vattenkran. En vanlig trädgårdsslang räcker gott och väl för detta.
- Steg 2: När du har anslutit slangen öppnar du vattentillförseln på handtaget. Här kan du anpassa vattenförsörjningen efter det underlag som ska rengöras. Material som betong kräver oftast mindre vatten, medan trä och sten kräver lite mer.
- Steg 3: Nu kan du starta maskinen. Optimal rengöring sker genom att terrasstvätten förs stadigt fram och tillbaka över golvet. De bakåtroterande borstvalsarna löser upp smutsen som sedan genast sköljs bort av den inbyggda vattenstrålen.
- Steg 4: Skölj av uteplatsen snabbt med trädgårdsslangen, sedan är du klar.
Rengöra natursten
En uteplats av natursten, t.ex. granit, marmor, sandsten eller kalksten, är tålig och slitstark och bevarar sin ursprungliga färg väl. Nackdelen är att naturmaterialet har små urgröpningar där det med tiden hamnar smuts och grön beläggning. Men innan du hämtar högtryckstvätten eller din elektriska terrasstvätt, låt oss först gå igenom lite om stenarters hårdhet. Ju hårdare en stenart är, desto mindre känslig är den för elverktyg. Mycket hårda material, t.ex. granit eller basalt, kan rengöras med högt tryck utan problem. Med mjukare natursten är det bäst att använda lägre tryck eller rengöra för hand. För mindre områden passar det bra med pH-neutral tvål, lite vatten och en borste. För effektivare rengöring av större ytor av natursten kan du ta en elektrisk terrasstvätt, eller koppla en terrasstvätt till högtryckstvätten.
Rengöra betonggolv på uteplatsen
Betong är ett starkt och tåligt material med nackdelen att det är starkt absorberande. Vätska tränger in i porerna i materialet mycket snabbare än på natursten. Därför är det bäst att rengöra uteplatser av betong med så lite vatten som möjligt. För mindre fläckar kan sandslipning vara bra. Det fungerar som ett sandpapper och löser upp intorkad smuts effektivt.
Grön beläggning och alger avlägsnas med varmt vatten och en borste. För miljövänlig rengöring är det bäst att använda biologiskt nedbrytbar tvål. Börja med att lösa upp tvålen i ljummet vatten. Applicera sedan på ytan och låt blandningen verka i 20 till 30 minuter. Skura sedan med en skurborste eller handborste. Skölj sedan uteplatsen noggrant med rent vatten så att du får bort alla tvålrester.