Rengöra stenplattor utomhus

Ta bort fläckar och missfärgning på stenplattor

Rödvinsstänk, såsfläckar runt bordet eller fettdropp under grillen; om det har kommit fläckar på stenplattorna efter en stökig sommarkväll måste du agera snabbt. Anledningen till det är att vätskor snabbt kan tränga in i porösa stenplattor och orsaka missfärgning som är svår att bli av med efter hand. Särskilt fett och olja lämnar envisa fläckar på golv av betong eller sten. Stenrengöringsmedel eller särskilda betongrengöringsmedel är ett bra sätt att bli av med sådana fläckar. Det gäller dock att skilja mellan rengöringsmedel som kan användas direkt och de som måste spädas först. För den senare typen är det viktigt att använda rätt proportioner. Rengöringsmedlet appliceras på det smutsiga stället och ska verka i cirka 2 till 5 minuter. Skölj sedan stället med rent vatten. Det finns även saker du har hemma som kan användas. Du kan använda tvål utspätt i varmt vatten, eller göra ditt eget rengöringsmedel. Allt som behövs är lite bikarbonat eller ättika. Men innan du börjar är det en god idé att testa medlet på en mindre synlig del av golvet. Om materialet missfärgas är det bättre att använda professionella hjälpmedel och rengöringsprodukter.

Om det medel du väljer går bra att använda, gör så här: Späd först med vatten och fördela rikligt över golvytan. Ättika kan användas direkt eller utspätt med hälften vatten. För bikarbonat kan du lösa upp 1 till 5 matskedar i 10 liter vatten, beroende på nedsmutsningsgraden. Låt blandningen verka i 15 till 20 minuter. Skura sedan golvet med en borste och skölj slutligen med rent vatten.