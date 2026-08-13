Detta set om två borstvalsar är det ideala komplementet till terrasstvätten PCL 4, speciellt anpassat för att rengöra släta och förseglade stenplattor utomhus på ett både grundligt och jämnt sätt. Avlägsna ytlig smuts som organisk påväxt eller mossa utan ansträngning och uppnå utmärkta resultat när du rengör din uteplats.