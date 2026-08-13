Borstvalsar för stenytor PCL 4
Det ideala komplementet för rengöring av uteplatser och balkonger: Detta set om två borstvalsar för terrasstvätten PCL 4 avlägsnar utan ansträngning organisk påväxt och mossa från släta stenplattor i utomhusmiljöer.
Detta set om två borstvalsar är det ideala komplementet till terrasstvätten PCL 4, speciellt anpassat för att rengöra släta och förseglade stenplattor utomhus på ett både grundligt och jämnt sätt. Avlägsna ytlig smuts som organisk påväxt eller mossa utan ansträngning och uppnå utmärkta resultat när du rengör din uteplats.
Egenskaper och fördelar
Rengör släta stenytor grundligt och jämnt
Borstmaterial som är särskilt anpassat för rengöring av hårdare material
Borstar optimerade för attt rengöra släta stenytor
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Användningsområden
- Terrass
- Balkong