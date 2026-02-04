Terrasstvätt PCL 4
Den elektriska terrasstvätten PCL 4 angriper smutsen jämnt och kraftfullt tack vare roterande borstvalsar och inbyggd vattendistribution. Anslut direkt till vattenslangen.
Den elektriska terrasstvätten PCL 4 avlägsnar hårt sittande smuts från olika ytor enkelt, grundligt och enastående jämnt. Anslut terasstvätten till trädgårdsslangen och du är redo att börja rengöra. Kombinationen av två roterande, utbytbara borstvalsar och möjligheten att reglera vattenflödet gör att smutsen lösgörs och avlägsnas samtidigt. Därmed går det på nolltid att grundligt rengöra uteplatsen – utan att använda mer vatten än nödvändigt för rengöringen. Rullarnas bredd och placering är vald för att säkerställa att två brädor kan rengöras hela vägen till kanten i ett enda steg, vilket också sparar tid. Tack vare borstvalsarna, som är lätta att byta, kan terasstvätten användas till ytor som trä och träkomposit, men också för grundlig och varsam rengöring av släta stenplattor.
Egenskaper och fördelar
Två roterande borstvalsar av hög kvalitet för ytor av trä ingår i leveransenGrundlig och jämn rengöring av träytor utomhus, med bra ytprestanda.
Två munstycken ovanför rullborstarnaLösgör och avlägsnar smuts i ett enda steg. Avlägsnar hårt sittande smuts.
Vattenvolymen kan regleras med en ventilVatteneffektiv rengöring.
Mittinfästning av borstvalsarna
- Rengör ända fram till ytans kant – även i hörn och längs kanter.
Utbytbara borstvalsar
- Borstvalsar för träytor som passar för att rengöra trätrall och ytor av träplastkomposit.Borstvalsarna för ste (finns som tillval) passar för släta stenplattor och klinker.
Kraftig drivmotor för borstvalsarna
- Enkelt arbete med minsta möjliga ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|10
|Tryckintervall
|Lågtryck
|Vattenmängd vid 4 bar (l/h)
|Max. 180
|Nominell effekt (kW)
|0,6
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|600 - 800
|Arbetsbredd borstvalsar (mm)
|300
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Följande ingår
- Roterande borstvalsar för träytor: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Två vattenmunstycken
- Ventil för reglering av vattenmängd
- Förvaringsposition
- Ergonomiskt handtag
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Balkong
- Träytor
- Mossa
Tillbehör
PCL 4 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.