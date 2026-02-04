Den elektriska terrasstvätten PCL 4 avlägsnar hårt sittande smuts från olika ytor enkelt, grundligt och enastående jämnt. Anslut terasstvätten till trädgårdsslangen och du är redo att börja rengöra. Kombinationen av två roterande, utbytbara borstvalsar och möjligheten att reglera vattenflödet gör att smutsen lösgörs och avlägsnas samtidigt. Därmed går det på nolltid att grundligt rengöra uteplatsen – utan att använda mer vatten än nödvändigt för rengöringen. Rullarnas bredd och placering är vald för att säkerställa att två brädor kan rengöras hela vägen till kanten i ett enda steg, vilket också sparar tid. Tack vare borstvalsarna, som är lätta att byta, kan terasstvätten användas till ytor som trä och träkomposit, men också för grundlig och varsam rengöring av släta stenplattor.