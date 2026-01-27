T7 Plus terrasstvätt möjliggör stänkfri och effektiv rengöring av stora utomhusytor upp till 50% snabbare än vid rengöring med spolrör. Detta tack vare den dubbla rotojetarmen som tar bort svår smuts från stora ytor. Det extra powermunstycket, som vid behov kan aktiveras med pedalen, möjliggör effektiv rengöring även av hörn och kanter. Trycket kan optimeras genom att ändra munstyckets avstånd till det objekt som ska rengöras. Detta innebär att hårda ytor, såsom sten och betong, och känsligare ytor som trä, kan rengöras. Den så kallade svävareffekten gör tvätten extra lätt att manövrera. Det praktiska handtaget gör det möjligt att rengöra även vertikala ytor, som t.ex. garageportar. T7 Plus terrasstvätt passar till alla högtryckstvättar i klasserna K4 – K7 i Home & Garden-sortimentet.