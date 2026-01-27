Terrasstvätt T7 Plus
Maximal rengöringskraft där det behövs som mest – även i hörn och längs kanter! Terrasstvätten T7 Plus med sköljfunktion garanterar en effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.
T7 Plus terrasstvätt möjliggör stänkfri och effektiv rengöring av stora utomhusytor upp till 50% snabbare än vid rengöring med spolrör. Detta tack vare den dubbla rotojetarmen som tar bort svår smuts från stora ytor. Det extra powermunstycket, som vid behov kan aktiveras med pedalen, möjliggör effektiv rengöring även av hörn och kanter. Trycket kan optimeras genom att ändra munstyckets avstånd till det objekt som ska rengöras. Detta innebär att hårda ytor, såsom sten och betong, och känsligare ytor som trä, kan rengöras. Den så kallade svävareffekten gör tvätten extra lätt att manövrera. Det praktiska handtaget gör det möjligt att rengöra även vertikala ytor, som t.ex. garageportar. T7 Plus terrasstvätt passar till alla högtryckstvättar i klasserna K4 – K7 i Home & Garden-sortimentet.
Egenskaper och fördelar
Två roterande platta spolmunstyckenUtmärkt ytkapacitet – idealisk för rengöring av stora ytor.
StänkskyddStänkfri rengöring.
Integrerat extramunstyckeStänkfri rengöring av hörn och kanter. Lätt att växla mellan olika funktioner med fotpedalen.
Inbyggt sköljmunstycke
- Du kan skölja bort den lossade smutsen omedelbart och slipper därmed extra arbete efter rengöringen.
Justerbar höjd
- Genom att ställa in munstyckets avstånd kan du rengöra en rad olika ytor.
- Rengöring av känsliga och icke känsliga ytor såsom trä och sten.
Vikbart transporthandtag
- Bekväm rengöring av vertikala ytor.
Svävareffekt
- Terrasstvätten svävar över golvet vilket säkerställer enkel rengöring.
Glidande löpare
- Terrasstvätten glider över ytan under sköljning.
Fotpedal
- Du växlar enkelt och ergonomiskt mellan olika funktioner.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|769 x 288 x 996
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Terrass
- Garagedörrar
- Mindre fasader
- Entréer och uppfarter
- Trädgårds- och stenmurar
- Gång- och cykelbanor
Terrasstvätt T7 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.