K 4 Power Control högtryckstvätt gör det otroligt enkelt att rengöra varje yta med rätt tryck. Och tack vare Kärcher Home & Garden-appen är det också mycket enkelt att hitta rätt tryck: applikationskonsulten som är integrerad i appen stödjer användaren med praktiska tips om varje städsituation och städobjekt – för perfekta städresultat. Förutom applikationskonsulten erbjuder appen andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. När rätt trycknivå har hittats kan den enkelt ställas in genom att vrida på spolröret och kontrollera på spolhandtaget G 160 Q Power Control. K 4 Power Control imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean tvättmedelssystem för enkel byte av tvättmedlet, ett teleskopiskt handtag för bekväm transport, samt en parkeringsposition för lättillgängliga tillbehör.