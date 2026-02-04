Högtryckstvätt K4 Power Control Home Flex Wood
Kan få optimalt stöd genom Kärcher Home & Garden-appen inkl. applikationskonsult: K 4 Power Control högtryckstvätt med G 160 Q Power Control sprutpistol och sprutlansar.
K 4 Power Control högtryckstvätt gör det otroligt enkelt att rengöra varje yta med rätt tryck. Och tack vare Kärcher Home & Garden-appen är det också mycket enkelt att hitta rätt tryck: applikationskonsulten som är integrerad i appen stödjer användaren med praktiska tips om varje städsituation och städobjekt – för perfekta städresultat. Förutom applikationskonsulten erbjuder appen andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. När rätt trycknivå har hittats kan den enkelt ställas in genom att vrida på spolröret och kontrollera på spolhandtaget G 160 Q Power Control. K 4 Power Control imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean tvättmedelssystem för enkel byte av tvättmedlet, ett teleskopiskt handtag för bekväm transport, samt en parkeringsposition för lättillgängliga tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedelSmidig anslutning för 1 liters rengöringsflaskor För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Flexibel slang
- Enkel förvaring av slang utan trassel.
- PVC-fritt material och den speciella konstruktionen av PremiumFlex slangen säkerställer att slangen är flexibel.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|18
|Mått (L × B × H) (mm)
|402 x 306 x 588
Följande ingår
- Home-kit: T5 terasstvätt, trärengöringsmedel, 3-i-1, 1 l
- Högtrycksspolhandtag: G 160 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K4 Power Control Home Flex Wood Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.