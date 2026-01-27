Högtryckstvätt K5 Power Control Flex
För mer kontroll: K5 Power Control Flex med Premium Flex slang och G 160 Q Power Control spolhandtag för borttagning av kraftig smuts.
Med högtryckstvätten K5 Power Control Flex kan varje yta rengöras med rätt tryck. Applikationsrådgivaren integrerad i Kärchers Home & Garden-app hjälper användaren att hitta rätt tryck genom att ge praktiska tips om varje städsituation och städuppgift – för perfekta städresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på spolhandtaget G 160 Q Power Control. Högtryckstvätten imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för extra bekvämlighet, ett högkvalitativt teleskophandtag i aluminium för enkel transport, Quick Connect-system för att spara tid och ansträngning att klicka in och ut högtrycksslangen ur enheten och spolhandtaget, samt parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden.
Egenskaper och fördelar
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
PremiumFlex högtrycksslangDen flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet. Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
- Plug´n´Clean - rengöringsmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.
Enastående prestanda
- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|2,1
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 160 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 10 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
- För rengöring av medelstora fordon
- Trädgårds- och stenmurar
- Fasader