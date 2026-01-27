Högtryckstvätt K4 Premium Power Control Flex
För mer kontroll: K4 Premium Power Control Flex med Premium Flex slang och G 160 Q Power Control spolhandtag är lämplig för borttagning av måttlig smuts.
K4 Premium Power Control Flex Home högtryckstvätt gör det otroligt enkelt att rengöra varje yta med rätt tryck. Tack vare Kärchers Home & Garden-app är det också väldigt enkelt att hitta rätt tryck. Applikationsrådgivaren som är integrerad i appen stödjer användare med praktiska tips för varje rengöringssituation och uppgift – för perfekta rengöringsresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på G 160 Q Power Control spolhandtag. Den övergripande hanteringen är mycket enkel tack vare den bekväma slangvindan. K4 Premium Power Control Flex imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för ökad bekvämlighet, ett teleskopskaft för enkel transport, Quick Connect-systemet för att spara tid och ansträngning vid anslutning och bortkoppling av högtrycksslangen, samt spolhandtaget och en parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden.
Egenskaper och fördelar
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
PremiumFlex högtrycksslangDen flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet. Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
- Smidig anslutning för 1 liters rengöringsflaskor
- För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Slangvinda för bekväm användning
- Högtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats.
- Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning.
- Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Enastående prestanda
- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16
|Mått (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 160 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar