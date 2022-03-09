Enkel häckklippning: Tips och tricks för häckar
Många vardagliga ting låter simpla till en början, men vid närmare eftertanke är de i allmänhet inte alls så självförklarande som de verkar och det uppstår många frågor. Detta gäller till exempel att klippa häcken. Utan bakgrundskunskap går det snett med både skötsel och jämn klippning av häcken – i ordets sannaste bemärkelse. Kort sagt är det väl värt att bemästra häckklippning! Här är alla viktiga tips och tricks för hur du klipper häckar på rätt sätt.
Checklista: Allt du behöver veta
När är rätt tid för att klippa en häck? Vilka trädgårdsredskap ska du använda för skötsel av häckar? Hur klipper du en häck så att den är rak? Det finns massor av frågor, och här är svaren. Följande punkter fungerar som en mental checklista för om allt är ordnat för den kommande häckklippningen.
Möjlig tidsperiod – när ska du börja klippa häcken? I princip är det lämpligt att sköta om häcken under vår och höst. Under dessa årstider är det varken för varmt eller för kallt, så de klippta grenarna och nya skotten kan växa tillbaka på bästa sätt. Häcken kan formas i juni. Frekvensen för häckklippning beror på träslaget i häcken. Vissa träslag, till exempel liguster eller vanlig lönn, skjuter nya skott i högre grad än andra häcktyper, så det kan vara nödvändigt med två klippningar per år. Däremot är det tillräckligt att klippa häcken en gång om året för populära typer som tuja, idegran eller lagerhägg.
Trädgårdsredskap och arbetsskydd – vad är lämplig utrustning? Beroende på träslaget och önskat klippmönster behövs många olika trädgårdsredskap. Den främsta prioriteten här är ens egen säkerhet. Kraftiga skor, handskar och skyddsglasögon är nödvändiga. Klippverktygets svärd bör slipas för att inte verka för påfrestande på häckar och buskar. När det gäller arbetsskydd och effektivitet rekommenderas batteridrivna häcksaxar. Om häcken är flera meter hög är det lämpligt med en stånghäcksax.
Skötsel av häck – vad mer behöver du tänka på? Häckar bör klippas varje år, eftersom de tar skada av den kraftiga beskärning som längre väntan än så medför. Om det är en alltför varm dag rekommenderas inte häckklippning, eftersom de nyklippta skotten då kan torka ut. Dessutom gör regelbunden skötsel av en häck att eventuella skadade delar kan klippas bort och de drabbade platserna kan föryngras så långt som möjligt. Helst bör du ta reda på växtens tillväxtbeteende och andra skötseltips innan du köper den.
Grunderna för häckklippning: Om häckklippning, verktyg och tips för att klippa häcken rakt
Nu är vi nästan redo att sätta igång! Den enda frågan som återstår är hur du bäst formar häcken. Här handlar allt om rätt klippteknik. För att säkerställa att häcken får den form som önskas är valet av klippverktyg också av stor betydelse.
Trapetsformad eller rektangulär: Vilken häckklippning är bäst?
Trapetsform och rektangulär form är de mest populära. Den senare sparar mer utrymme och lämpar sig för lövträd (liguster, lagerhägg, avenbok). Trapetsformad klippning är särskilt populär. Här föryngras häcken uppåt så att solljuset faller jämnt över den. Häcken bör dock inte föryngras för mycket, eftersom det då kan uppstå fula bruna hål. Så proffstipset är följande: Klipp bara ner så långt som det fortfarande syns grönt lövverk på grenarna.
Verktyg
Hela häckklippningsprojektet hänger på trädgårdsredskapen. Om häcksaxens svärd är trubbigt kan detta snabbt orsaka skador på löv och grenar. Diamantslipade svärd är rätt val. Du utsätts också för onödiga risker om du använder fel utrustning. Om häcken till exempel är flera meter hög bör du överväga att köpa en stånghäcksax. Den är inte bara säkrare, utan är även effektiv och tar bort belastning från ryggen.
För att lyckas uppnå perfekt klippning förlitar sig fler och fler trädgårdsälskare på batteridrivna häcksaxar. Till skillnad från traditionella elektriska produkter klarar sig moderna klippverktyg utan sladd eftersom de istället drivs med batterier med lång drifttid.
Dessutom erbjuder moderna batteridrivna häcksaxar många fördelar som gör det möjligt att arbeta bekvämt i nästan alla arbetspositioner. Detta inkluderar:
- En sågfunktion för tjockare grenar
- Ergonomiska, vridbara handtag för säkert grepp i alla lägen
- Ett tillbehör för att sopa bort klipp som faller ner
- Ett bladskydd som förhindrar fula skador på väggar och mark
- Ett justerbart skärhuvud för höga häckar
Allt handlar om tekniken! En rak häck med en lina.
Om du frågar en trädgårdsexpert hur du lyckas med häckklippningen och framför allt hur du gör det rakt är svaret alltid: Det går inte utan lina! Det är förvånansvärt enkelt. Du spänner upp linan i sidled längs häckens övre del. Guidelinan bör inte fästas i häcken utan till exempel i två stolpar eller störar. Det bör vara på den höjd där du vill att häckens topp ska vara efter klippningen. Guidelinan bör också vara spänd, så att den inte böjs av grenar i dess väg och så den önskade formen på häcken inte förstörs av fula bucklor.
Klippa häcken korrekt: Den perfekta häcken i fem steg
1. Spänn upp linan
En guidelina spänns upp i sidled där du vill att häckens topp ska hamna. Den fungerar som guide för att klippa rakt. Innan du börjar bör du också alltid kontrollera en gång till att det inte finns några fågelbon i häcken.
2. Lodrät klippning
Klipp häcken nerifrån och upp med jämna rörelser. Det rekommenderas att du då och då tar ett steg tillbaka för att se om du fortfarande klipper rakt. Obs! Lövträd med större blad bör helst klippas manuellt, eftersom bladen kan skadas och vissna vid användning av en elektrisk häcksax. Mottot är alltså följande: Mindre är mer! Klipp bara bort så mycket som behövs och så att grönt lövverk fortfarande syns.
3. Vågrät klippning
Klippning av ovansidan kräver särskilt stor koncentration. Klippverktyget ska placeras precis ovanför den utsträckta guidelinan. Om du använder en stege bör detta arbetssteg utföras på ett särskilt noggrant och fokuserat sätt. Proffstips: En stånghäcksax med justerbart skärhuvud klipper exakta konturer utan att du behöver anstränga dig.
4. Detaljer
Så snart större delen av häcken har klippts kan du fokusera på detaljerna med en häcksax och ge häcken en avslutande touch. Sedan är det dags för service och underhåll av trädgårdsredskap.
5. Underhåll
Du bör helst kontrollera varje produkt avseende skador och smuts omedelbart efter användning. Om jord- och växtrester fortfarande sitter fast på produkten kan de tas bort med en fuktig svamp och en hård borste. Du bör regelbundet kontrollera att alla muttrar, skruvar och bultar på produkten sitter fast ordentligt. Regelbunden slipning av häcksaxens blad med en platt fil rekommenderas för att bibehålla en genomgående god klippningsprestanda. Du rekommenderas också att ta bort den upphöjning som blidas vid slipning med en slipsten. Den som inte vågar slipa bladet själv kan låta häcksaxen slipas av en specialist. Sist men inte minst bör bladet putsas med lämplig olja (t.ex. Ballistololja) för att skydda det mot rost.
6. Bortskaffning av häckklipp
Först jobb, sedan nöje – innan du kan beundra ditt arbete måste naturligtvis avklippta grenar och löv bortskaffas. Den som äger en kompostkvarn kan hacka sönder det avklippta materialet och på så sätt förbereda det för kompostsoptunnan eller komposthögen, eller för vidare transport till en återvinningscentral. En grensax är också bra att använda för tjocka grenar.