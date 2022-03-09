Checklista: Allt du behöver veta

När är rätt tid för att klippa en häck? Vilka trädgårdsredskap ska du använda för skötsel av häckar? Hur klipper du en häck så att den är rak? Det finns massor av frågor, och här är svaren. Följande punkter fungerar som en mental checklista för om allt är ordnat för den kommande häckklippningen.

Möjlig tidsperiod – när ska du börja klippa häcken? I princip är det lämpligt att sköta om häcken under vår och höst. Under dessa årstider är det varken för varmt eller för kallt, så de klippta grenarna och nya skotten kan växa tillbaka på bästa sätt. Häcken kan formas i juni. Frekvensen för häckklippning beror på träslaget i häcken. Vissa träslag, till exempel liguster eller vanlig lönn, skjuter nya skott i högre grad än andra häcktyper, så det kan vara nödvändigt med två klippningar per år. Däremot är det tillräckligt att klippa häcken en gång om året för populära typer som tuja, idegran eller lagerhägg.

Trädgårdsredskap och arbetsskydd – vad är lämplig utrustning? Beroende på träslaget och önskat klippmönster behövs många olika trädgårdsredskap. Den främsta prioriteten här är ens egen säkerhet. Kraftiga skor, handskar och skyddsglasögon är nödvändiga. Klippverktygets svärd bör slipas för att inte verka för påfrestande på häckar och buskar. När det gäller arbetsskydd och effektivitet rekommenderas batteridrivna häcksaxar. Om häcken är flera meter hög är det lämpligt med en stånghäcksax.

Skötsel av häck – vad mer behöver du tänka på? Häckar bör klippas varje år, eftersom de tar skada av den kraftiga beskärning som längre väntan än så medför. Om det är en alltför varm dag rekommenderas inte häckklippning, eftersom de nyklippta skotten då kan torka ut. Dessutom gör regelbunden skötsel av en häck att eventuella skadade delar kan klippas bort och de drabbade platserna kan föryngras så långt som möjligt. Helst bör du ta reda på växtens tillväxtbeteende och andra skötseltips innan du köper den.