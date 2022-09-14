Städa bilen invändigt

Steg 1: Dammsuga bilen

Börja med att rengöra hela interiören med en grovdammsugare för att få bort grov smuts som grus, jord och päls. Börja i bagageutrymmet och arbeta dig framåt mot framsätet. Glöm inte att även dammsuga i alla smala springor, eftersom det är här som smutsen ofta hamnar. Här kan det vara bra med särskilda munstycken, t.ex. ett extra långt fogmunstycke. Med dessa munstycken får du bort smutsen även på de mest svåråtkomliga ställena, t.ex. mellan sittplatser och dörrar eller på instrumentbrädan. Med ett brett bilmunstycke dammsuger du enkelt större områden, t.ex. benutrymmet och bagageluckan. En batteridriven dammsugare med uppladdningsbara batterier gör arbetet ännu lättare, eftersom strömsladden inte är i vägen. Med en sladdlös modell finns det heller ingen risk för att snubbla på strömsladden.

Dammsug hela klädseln som finns på bilstolarna och på bildörrarna. En hård borste är det bästa alternativet för att få bort fint damm från tygsäten. För läderklädsel rekommenderar vi en mjukare borste, så att materialet inte repas.