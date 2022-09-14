Städa bilen invändigt
Om du vill att bilen ska se bra ut så länge som möjligt krävs det mer än bara en snabb tvätt på utsidan. Fram- och baksäten, fönster och golvmattor - att städa och göra rent är en del av invändig rekond eller bilvård och ska göras regelbundet. Därmed skyddas de invändiga materialen och bilen bevarar sitt värde under en längre tid. Några små knep och rätt utrustning är allt som krävs för en fläckfri interiör på nolltid.
Rätt utrustning för att städa bilen
Innan du börjar städa bilen tar du först bort alla lösa föremål, skräp, golvmattor och filtar från bilen. Det är normalt att löst skräp och grus ansamlas med tiden, särskilt under golvmattorna. Skaka av mattorna utanför och lägg dem åt sidan. Se till att du har all utrustning som behövs nära till hands, t.ex. dammsugare, trasor och rengöringslösning. Många tillverkare erbjuder kompletterande bilstädningskit till dammsugaren, t.ex. förlängningsmunstycken, extra långa fogmunstycken, breda bilmunstycken, sugborstar och mikrofiberdukar för städning av fönster och andra släta ytor.
Bilstädning invändigt i 3 steg
När du har tömt bilen på lösa föremål kan du sätta igång med själva städningen. Nu återstår bara ett par steg mellan dig och en skinande interiör:
Steg 1: Dammsuga bilen
Börja med att rengöra hela interiören med en grovdammsugare för att få bort grov smuts som grus, jord och päls. Börja i bagageutrymmet och arbeta dig framåt mot framsätet. Glöm inte att även dammsuga i alla smala springor, eftersom det är här som smutsen ofta hamnar. Här kan det vara bra med särskilda munstycken, t.ex. ett extra långt fogmunstycke. Med dessa munstycken får du bort smutsen även på de mest svåråtkomliga ställena, t.ex. mellan sittplatser och dörrar eller på instrumentbrädan. Med ett brett bilmunstycke dammsuger du enkelt större områden, t.ex. benutrymmet och bagageluckan. En batteridriven dammsugare med uppladdningsbara batterier gör arbetet ännu lättare, eftersom strömsladden inte är i vägen. Med en sladdlös modell finns det heller ingen risk för att snubbla på strömsladden.
Dammsug hela klädseln som finns på bilstolarna och på bildörrarna. En hård borste är det bästa alternativet för att få bort fint damm från tygsäten. För läderklädsel rekommenderar vi en mjukare borste, så att materialet inte repas.
Tips: Få bort hundhår från bilen
Hundhår fastnar väldigt lätt på tygsäten och i bagageutrymmet. Ta först dammsugaren och försök få bort så mycket hår som möjligt. Här använder du med fördel ett möbelmunstycke. Om det finns kvar hundhår som inte vill lossna, kan du försöka med en klädvårdsrulle eller en borste. Ett annat tips är att ta på dig en fuktig diskhandske och dra handen försiktigt över klädseln, och sedan dammsuga upp det hår som lossnar.
Du kan förebygga hundhår i bilen genom att borsta hunden regelbundet, eller lägga ett smutsfångande underlägg över klädseln eller i bagageutrymmet. Dessa underlägg tillverkas oftast av ett tvättbart material som det är lätt att få bort hår och smuts från.
Steg 2: Rengör alla säten, inredningsdetaljer m.m.
Efter dammsugningen är det dags att gå vidare till steg 2 i bilstädningen. Börja med att torka bort allt damm från interiören med en fuktig trasa. Sedan är det dags att ta bort den envisa ingrodda smutsen, t.ex. fettfläckar på klädseln eller tuggummi på golvmattorna.
Fettfläckar, liksom de flesta fläckar, är lättast att få bort om du agerar snabbt och inte gnuggar in fläcken! Produkter som du har hemma kan användas för att göra en fläckborttagningslösning. En möjlighet är att ta galltvål - fukta den lite, applicera på fläcken, låt verka och badda sedan bort med en fuktig trasa. Skölj trasan upprepade gånger så att galltvålen löser upp sig. Badda slutligen med en torr trasa för att suga upp fukten ur tyget. Viktigt! Testa alltid rengöringsmedel på ett mindre synligt ställe först.
För extra grundlig rengöring av klädseln rekommenderar vi en matt - och textiltvätt, som applicerar vatten och rengöringsmedel på tyget och sedan suger upp det igen i ett och samma steg. De flesta verkstäder som erbjuder rekond av bilen använder en textiltvätt för att rengöra riktigt noga. Metoden ger ren klädsel utan något vattenmärke i sikte.
Tips: Få bort tuggummi i bilen med kyla
Om tuggummi har fastnat på golvmattorna kan du prova detta enkla knep. Lägg ett frysblock eller ett paket is på stället så att tuggummit blir hårt och sprött. Därefter kan det tas bort för hand eller krossas i mindre bitar med ett hårt föremål. Sedan är det bara att dammsuga upp resterna.
Steg 3: Underhåll interiören
Det sista steget är att ta lite extra hand om interiören. Med rätt rengöringsprodukter hindrar du damm och smuts från att ansamlas och ser även till att inredningen luktar gott. För bilstädning finns det särskilda interiörrengöringsmedel som neutraliserar lukt och har antistatisk effekt. Ömtåliga ytor, t.ex. klädsel och inredningsdetaljer av läder, vårdas med hjälp av en lädervårdsprodukt eller vårt matt- och textilrengöringsmedel.
Bilvård är mer än bara städning, du måste också tvätta bilen utvändigt, även fälgarna. Detta bör göras regelbundet.
Bilrengöring för olika material
När du ska städa bilen inser du snabbt att flera olika sorters smuts förekommer på flera olika underlag. Vissa städmetoder lämpar sig bättre för ett visst material.
Läderklädsel
- Läder är oftast enkelt att göra rent, men kan behöva specialbehandlas för att se så bra ut som möjligt. En trasa av bomull eller mikrofiber doppad i ljummet vatten räcker oftast för att lädret ska skina igen.
- Envisare fläckar åtgärdas med utspädd universalrengöring eller ett läderrengöringsmedel. Applicera rengöringsmedlet med cirkelrörelser och torka sedan av med en mikrofiberduk. Du kan använda en särskild läderborste också om du vill, men se till att den inte har för hårda borst. Varning! Om du använder syrabaserade produkter eller gnuggar för hårt på materialet kan det leda till missfärgningar.
- När läder rengörs förlorar det viktiga oljor och fetter. Dessa egenskaper bör därför tillföras med en särskild smörjprodukt, som är tillverkad särskilt för läder och hindrar det från att stelna. Testa produkten på ett undanskymt ställe först för att se att den fungerar.
Ytor och golvmattor av tyg
- Ett särskilt mattrengöringsmedel passar bra om du vill att överdrag och golvmattor av tyg ska se som nya ut igen. Blanda rengöringsmedlet i vatten enligt tillverkarens instruktioner och applicera med en frottéhandduk eller mikrofiberduk. Torka sedan en omgång till med en torr trasa.
- Om du inte har mattrengöring hemma, ta varmt vatten med lite tvättmedel i, eller någon annan interiörrengöring som passar för tygmaterial.
- Med en matt - och textiltvätt är det ännu enklare att rengöra klädsel på djupet. Rengöringslösning och vatten sprutas på tyget och sugs sedan upp tillsammans med smutsen.
- Golvmattor kan även rengöras med en högtryckstvätt, antingen din egen eller från biltvätten. På vissa biltvättar finns det även särskilda maskiner för professionell rengöring av golvmattor.
- Häng upp mattorna efter rengöring och låt torka ordentligt innan du använder dem igen. De ska vara helt torra, så att du inte får in onödig fukt i bilen.
Plastinteriör
- Plastdetaljer, t.ex. handtag och inredningsdetaljer, fräschas enkelt upp med rätt vårdprodukt. Bäst är en särskild mattrengöringsmedel.
- Spraya lösningen direkt på en mikrofiberduk och gnid in på ytorna. Detta bör få bort smuts och även lätta repor utan att du behöver lämna in bilen.
- Försiktighet ska vidtas runt krockkudden: Fel rengöringsmedel kan angripa förutbestämda brytpunkter. Vissa tillverkare rekommenderar därför att dessa ställen rengörs med enbart vatten.
Glasytor och vindrutan
- Bilglasrengöring avlägsnar effektivt fingeravtryck, fett, insektsfläckar och vägdamm på insidan och utsidan av fönstren, utan att lämna ränder. Dessa medel ger även en antistatisk effekt som gör det svårare för ny smuts att fästa sig på underlaget. Renare fönster innebär lägre olycksrisk, eftersom förarens sikt försämras när solen lyser på smutsiga fönster.
- Spruta först glasputsen invändigt och torka av fönstren med en fuktig mikrofiberduk. Torka torrt med en luddfri trasa.
- Med en fönstertvätt går det ännu fortare att nå perfekt resultat utan ränder. Rengöringslösningen sugs även upp direkt från glaset.