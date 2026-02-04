Bilvårdsset
Med denna specialtillbehörssats för universaldammsugarna i Kärcher Home & Garden kan du rengöra hela bilinredningen – allt från fotbrunnar och säten till bagageutrymmet.
Med den omfångsrika tillbehörssatsen som består av en 1,5 meter lång förlängningsslang, extra långt fogmunstycke, bilmunstycke, sugborste med hårda borst, sugborste med mjuka borst och en mikrofiberduk för släta ytor och fönsterytor, blir biltvätten rena barnleken – och bilen förvandlas till en fläckfritt ren komfortzon. Med denna tillbehörssats blir hela bilinredningen – fotbrunnar, golvmattor, säten, instrumentpanel, mittkonsol, fönster och bagageutrymme – gnistrande ren på nolltid. Med satsen kan även skarvar och andra svåråtkomliga ställen samt ömtåliga ytor rengöras för perfekta resultat. Tillbehörssatsen passar alla Kärchers universaldammsugare från Home & Garden-serien.
Egenskaper och fördelar
Omfångsrik tillbehörssats för noggrann rengöring av alla invändiga ytor i bilen
Inklusive 1,5 m förlängningsslang för större räckvidd och rörelsefrihet
Tillbehörsset för alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (-del)
|6
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Korridorer
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Sidofickor i bilen
- Instrumentpanel
- Mittkonsol
- Bagagelucka
- Bilsäten
- Baksätet
- Fotutrymmen
- Bilrutor