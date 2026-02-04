Med den omfångsrika tillbehörssatsen som består av en 1,5 meter lång förlängningsslang, extra långt fogmunstycke, bilmunstycke, sugborste med hårda borst, sugborste med mjuka borst och en mikrofiberduk för släta ytor och fönsterytor, blir biltvätten rena barnleken – och bilen förvandlas till en fläckfritt ren komfortzon. Med denna tillbehörssats blir hela bilinredningen – fotbrunnar, golvmattor, säten, instrumentpanel, mittkonsol, fönster och bagageutrymme – gnistrande ren på nolltid. Med satsen kan även skarvar och andra svåråtkomliga ställen samt ömtåliga ytor rengöras för perfekta resultat. Tillbehörssatsen passar alla Kärchers universaldammsugare från Home & Garden-serien.