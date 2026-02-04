WD 4 S V
Superkraftfull och energieffektiv grovdammsugaremed en rostfri behållare på 20 l, praktiskt planfilter, 5 m kabel, 2,2 m sugslang och blåsfunktion.
Superkraftfull och energieffektiv med 1000 W: På grovdammsugaren WD 4 S V är dammsugaren, sugslangen och golvmunstycket med clips optimalt kombinerade för att ge bästa möjliga rengöringsresultat. Våt, torr, fin eller grov smuts avlägsnas oavbrutet, utan att man behöver byta filter. Dammsugaren kommer med en robust och slagtålig 20 liter behållare i rostfritt stål, en 5 meter kabel, en 2,2 meter sugslang, golvmunstycke med clips, planfilter och en fleecefilterpåse. Tack vare patenterad teknik kan filtret i våt- och torrdammsugaren enkelt och snabbt avlägsnas på några sekunder för grundlig rengöring – utan man behöver komma i kontakt med smutsen. Den extra blåsfunktionen är användbar på ställen där uppsugning inte är möjlig. Det avtagbara handtaget gör att tillbehör kan fästas direkt på sugslangen. Slangen kan förvaras kompakt på produktens ovansida. Rören och golvmunstycket kan snabbt och enkelt placeras på stötlisten. Andra fördelar är bland annat Pull & Push-låssystem för enkel öppning och stängning av behållaren samt ett ergonomiskt utformat bärhandtag för bekväm transport av dammsugaren.
Egenskaper och fördelar
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt och torr dammsugning utan extra filterbyte.
Slangförvaring på maskinens ovansidaSugslangen kan förvaras hängande på produktens ovansida, vilket sparar plats. Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehörUtrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring. Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Fleecefilterpåse med praktiskt låssystem
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och hög dammhållningsförmåga.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar som skruvar och spikar.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1100
|Sugkraft (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|Max. 240
|Luftflöde (l/s)
|Max. 55
|Behållarkapacitet (l)
|20
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|5
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10
|Mått (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Fordonsinteriör
- Garage
- Verkstad
- Källare
- Vätskor
- Entréområde
- Hobbyrum
Tillbehör
WD 4 S V Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.