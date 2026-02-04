Superkraftfull och energieffektiv med 1000 W: På grovdammsugaren WD 4 S V är dammsugaren, sugslangen och golvmunstycket med clips optimalt kombinerade för att ge bästa möjliga rengöringsresultat. Våt, torr, fin eller grov smuts avlägsnas oavbrutet, utan att man behöver byta filter. Dammsugaren kommer med en robust och slagtålig 20 liter behållare i rostfritt stål, en 5 meter kabel, en 2,2 meter sugslang, golvmunstycke med clips, planfilter och en fleecefilterpåse. Tack vare patenterad teknik kan filtret i våt- och torrdammsugaren enkelt och snabbt avlägsnas på några sekunder för grundlig rengöring – utan man behöver komma i kontakt med smutsen. Den extra blåsfunktionen är användbar på ställen där uppsugning inte är möjlig. Det avtagbara handtaget gör att tillbehör kan fästas direkt på sugslangen. Slangen kan förvaras kompakt på produktens ovansida. Rören och golvmunstycket kan snabbt och enkelt placeras på stötlisten. Andra fördelar är bland annat Pull & Push-låssystem för enkel öppning och stängning av behållaren samt ett ergonomiskt utformat bärhandtag för bekväm transport av dammsugaren.