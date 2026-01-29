Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set

Självständig och mångsidig: den kompakta och batteridrivna grovdammsugaren WD 1 för vått och torrt. Levereras med 18 V batteri och laddare samt tillbehör för rengöring av bilar.

Vill du ha alla funktioner som finns i en grovdammsugare för vått och torrt utan att behöva vara ansluten till elnätet? Det är inget problem med den kompakta och bärbara grovdammsugaren för vått och torrt WD 1 Compact. Batteriet som medföljer har en användningstid på 10 minuter och den återstående batteritiden visas på den inbyggda LCD-displayen. Dammsugaren har en robust och stötsäker plastbehållare med en volym på 7 liter. Tack vare filterpatronen är det enkelt att suga upp torr och våt smuts utan att behöva byta filter. En flödesoptimerad sugslang och specialtillbehör för bilrengöring som smalt munstycke och sätesmunstycke ser till att all smuts tas bort. Tillbehören kan enkelt stoppas undan när man tar en paus eller för förvaring. Ytterligare egenskaper: blåsfunktion, ”Pull & Push”-låssystem, ergonomiskt bärhandtag och praktisk förvaring för tillbehör och slang. Batteriet är kompatibelt med samtliga maskiner på 18 V batteriplattformen.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set: 18 V uppladdningsbart batteri
18 V uppladdningsbart batteri
Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set: Kompakt, bärbar design
Kompakt, bärbar design
Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set: Särskilt patronfilter
Särskilt patronfilter
Särskilda tillbehör för rengöring av bilen invändigt
Praktisk blåsfunktion
Praktisk slangförvaring
Praktisk tillbehörsförvaring
”Dra & Tryck”-låssystem
Ergonomiskt bärhandtag
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Nominell effekt (W) 250
Sugkraft (W) 60
Vakuum (mbar) Max. 85
Luftflöde (l/s) Max. 22
Behållarkapacitet (l) 7
Behållarmaterial Plast
Färgkomponent Maskinens ovansida Gul Behållare Gul
Nominell storlek på tillbehör (mm) 35
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Drifttid per batteriladdning (min) cirka 10 (2,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med standardladdare (min) 300
Uteffekt (A) 0,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 64
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 3,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,8
Mått (L × B × H) (mm) 386 x 279 x 312

Följande ingår

  • Variant: Batteri inkluderat
  • Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
  • Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
  • Sugslangens längd: 1.2 m
  • Material i sugslangen: Plast
  • Fogmunstycke
  • Möbelmunstycke
  • Patronfilter: 1 Del(ar), Cellulosa

Standardutrustning

  • Blåsfunktion
  • Tillbehörsförvaring på enheten
Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set
Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set
Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set
Videos
Användningsområden
  • Fordonsinteriör
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Trädgårdsskjul
  • Vätskor
  • Verkstad
  • Hobbyrum
Tillbehör
Rengöringsmedel
All products that match the battery
WD 1 Compact Set Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

SE ALLA VÅRA GROVDAMMSUGARE