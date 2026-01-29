Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 1 Compact Set
Självständig och mångsidig: den kompakta och batteridrivna grovdammsugaren WD 1 för vått och torrt. Levereras med 18 V batteri och laddare samt tillbehör för rengöring av bilar.
Vill du ha alla funktioner som finns i en grovdammsugare för vått och torrt utan att behöva vara ansluten till elnätet? Det är inget problem med den kompakta och bärbara grovdammsugaren för vått och torrt WD 1 Compact. Batteriet som medföljer har en användningstid på 10 minuter och den återstående batteritiden visas på den inbyggda LCD-displayen. Dammsugaren har en robust och stötsäker plastbehållare med en volym på 7 liter. Tack vare filterpatronen är det enkelt att suga upp torr och våt smuts utan att behöva byta filter. En flödesoptimerad sugslang och specialtillbehör för bilrengöring som smalt munstycke och sätesmunstycke ser till att all smuts tas bort. Tillbehören kan enkelt stoppas undan när man tar en paus eller för förvaring. Ytterligare egenskaper: blåsfunktion, ”Pull & Push”-låssystem, ergonomiskt bärhandtag och praktisk förvaring för tillbehör och slang. Batteriet är kompatibelt med samtliga maskiner på 18 V batteriplattformen.
Egenskaper och fördelar
18 V uppladdningsbart batteri
Kompakt, bärbar design
Särskilt patronfilter
Särskilda tillbehör för rengöring av bilen invändigt
Praktisk blåsfunktion
Praktisk slangförvaring
Praktisk tillbehörsförvaring
”Dra & Tryck”-låssystem
Ergonomiskt bärhandtag
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|250
|Sugkraft (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|Max. 85
|Luftflöde (l/s)
|Max. 22
|Behållarkapacitet (l)
|7
|Behållarmaterial
|Plast
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Gul
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 10 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|300
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|64
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Sugslangens längd: 1.2 m
- Material i sugslangen: Plast
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke
- Patronfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
Standardutrustning
- Blåsfunktion
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Fordonsinteriör
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårdsskjul
- Vätskor
- Verkstad
- Hobbyrum
