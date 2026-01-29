Vill du ha alla funktioner som finns i en grovdammsugare för vått och torrt utan att behöva vara ansluten till elnätet? Det är inget problem med den kompakta och bärbara grovdammsugaren för vått och torrt WD 1 Compact. Batteriet som medföljer har en användningstid på 10 minuter och den återstående batteritiden visas på den inbyggda LCD-displayen. Dammsugaren har en robust och stötsäker plastbehållare med en volym på 7 liter. Tack vare filterpatronen är det enkelt att suga upp torr och våt smuts utan att behöva byta filter. En flödesoptimerad sugslang och specialtillbehör för bilrengöring som smalt munstycke och sätesmunstycke ser till att all smuts tas bort. Tillbehören kan enkelt stoppas undan när man tar en paus eller för förvaring. Ytterligare egenskaper: blåsfunktion, ”Pull & Push”-låssystem, ergonomiskt bärhandtag och praktisk förvaring för tillbehör och slang. Batteriet är kompatibelt med samtliga maskiner på 18 V batteriplattformen.