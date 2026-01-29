WD 3 S
Grovdammsugaren WD 3 S är både kraftfull och effektiv med behållare i rostfritt stål på 17 l, patronfilter, 4 m nätkabel, 2 m sugslang och kompakt förvaring.
WD 3 S är kraftfull och energieffektiv – med effektförbrukning på endast 1 000 W. Maskinen, sugslangen och golvmunstycket med klick-anslutning är perfekt matchade – för bästa rengöringsresultat på torr, våt, fin eller grov smuts. Våt- och torrdammsugaren imponerar med sin kompakta konstruktion och en robust behållare i rostfritt stål på 17 l, 4 m nätkabel, 2 m sugslang samt fleecefilterpåse. Tack vare patronfiltret är det möjligt att dammsuga både våt och torr smuts utan filterbyte. Blåsfunktionen är användbar vid rengöring av områden som är svåra att komma åt. Slangen förvaras upphängd på maskinens släta ovansida, vilket sparar utrymme. Verktyg och smådelar kan också förvaras på ovansidan. Nätkabeln kan förvaras på kabelkroken, dammsugarrör och golvmunstycken vid stötfångaren. Pull & Push-låssystemet gör det enkelt att öppna och stänga behållaren. Dammsugarens handtag kan tas bort och tillbehöret kan kopplas direkt till sugslangen. Det ergonomiskt utformade bärhandtaget möjliggör bekväm transport.
Egenskaper och fördelar
PatronfilterFör våt och torr dammsugning utan extra filterbyte. Enkel montering och borttagning av filter
Praktisk förvaring av sladd och tillbehörUtrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring. Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Slangförvaring på maskinens ovansidaSugslangen kan förvaras hängande på maskinens ovansida, vilket sparar plats. Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar, som skruv och spik.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och hög dammhållningsförmåga.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Maskinen är enkel och praktisk att transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Sugkraft (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|Max. 230
|Luftflöde (l/s)
|Max. 45
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|4
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|74
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Patronfilter: Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Hopfällbart bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Fordonsinteriör
- Garage
- Verkstad
- Källare
- Vätskor
- Entréområde
- Hobbyrum
Tillbehör
