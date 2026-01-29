WD 3 S är kraftfull och energieffektiv – med effektförbrukning på endast 1 000 W. Maskinen, sugslangen och golvmunstycket med klick-anslutning är perfekt matchade – för bästa rengöringsresultat på torr, våt, fin eller grov smuts. Våt- och torrdammsugaren imponerar med sin kompakta konstruktion och en robust behållare i rostfritt stål på 17 l, 4 m nätkabel, 2 m sugslang samt fleecefilterpåse. Tack vare patronfiltret är det möjligt att dammsuga både våt och torr smuts utan filterbyte. Blåsfunktionen är användbar vid rengöring av områden som är svåra att komma åt. Slangen förvaras upphängd på maskinens släta ovansida, vilket sparar utrymme. Verktyg och smådelar kan också förvaras på ovansidan. Nätkabeln kan förvaras på kabelkroken, dammsugarrör och golvmunstycken vid stötfångaren. Pull & Push-låssystemet gör det enkelt att öppna och stänga behållaren. Dammsugarens handtag kan tas bort och tillbehöret kan kopplas direkt till sugslangen. Det ergonomiskt utformade bärhandtaget möjliggör bekväm transport.