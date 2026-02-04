Fleecefilterpåsarna är dessutom anpassade för Kärchers våt- och torrdammsugare WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Batteridriven och KWD 1 till KWD 3, samt textilvårdsmaskinerna SE 4001 och SE 4002. De utmärker sig tack vare extremt rivhållfast material, optimal sugeffekt och god dammretention. De är idealiska för krävande tillämpningar, som uppsugning av grov och fuktig smuts. Totalt fyra påsar ingår i leveransen.