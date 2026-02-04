Filterpåse fleece WD 2/3 4 st.
Fleecefilterpåsarna är dessutom anpassade för Kärchers våt- och torrdammsugare WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Batteridriven och KWD 1 till KWD 3, samt textilvårdsmaskinerna SE 4001 och SE 4002. De utmärker sig tack vare extremt rivhållfast material, optimal sugeffekt och god dammretention. De är idealiska för krävande tillämpningar, som uppsugning av grov och fuktig smuts. Totalt fyra påsar ingår i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Tre-lager fleece-material
- För hög sugkraft och effektiv dammfiltrering under användning.
- Extremt rivtålig, utmärkt för krävande användning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|4
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatibla maskiner
Användningsområden
- Torr smuts
- Våt smuts