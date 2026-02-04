Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 3 Battery
Dammsugning utan begränsningar med den batteridrivna grovdammsugaren WD 3 Battery. Inkluderar mångsidiga tillbehör för golvbaserad och handhållen användning. Batteri finns att köpa till separat.
WD 3 Battery är lika funktionellt som en våt- och torrdammsugare med sladd, men den behöver inte kopplas in i elnätet. Beroende på batteri är batteritiden 15 till 30 minuter (batteri ingår inte i leveransen). Den flexibla batteridrivna våt- och torrdammsugaren har även en robust och slagtålig plastbehållare med en kapacitet på 17 liter, samt ett patronfilter för enkel dammsugning av torr och våt smuts utan att behöva byta filter. Den flödesoptimerade sugslangen och det smarta clips-golvmunstycket med insats hjälper till att säkerställa optimal smutsupptagning och garanterar perfekt renhet. En annan praktisk detalj är det avtagbara handtaget som gör det möjligt att fästa tillbehör direkt på sugslangen. Det praktiska parkeringsläget möjliggör bekväm parkering av sugröret och golvmunstycket när du tar en paus från arbetet. WD 3 gör rengöring till ett nöje tack vare ytterligare funktioner som blåsfunktion, Pull & Push-låsningssystem, ergonomiskt bärhandtag och tillbehörsförvaringslösning. Tack vare dess kompatibilitet med 36 V-batteriplattformen kan batterier från andra 36 V Kärcher Battery Power-enheter också användas med dammsugaren.
Egenskaper och fördelar
36 V utbytbart batteriGör det möjligt att arbeta utan att behöva ett eluttag och därför uppnå maximal rörelsefrihet Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla produkter i Kärchers 36 V batteriplattform
Särskilt patronfilterFör våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Praktisk blåsfunktionDär dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas. Borttagning av smuts utan ansträngning, t.ex. från en grusbädd.
Golvmunstycke och sugslang
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk tillbehörsförvaring
- Platsbesparande, säker och lättåtkomlig sugslang, elkabel och tillbehörsförvaring.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Lätt och bekväm att transportera
Stora transporthjul
- För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|300
|Sugkraft (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|Max. 110
|Luftflöde (l/s)
|Max. 40
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Plast
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Gul Enhetens stötfångare Gul
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 70 (2,5 Ah) / cirka 140 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 15 (2,5 Ah) / cirka 30 (5,0 Ah)
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Patronfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Blåsfunktion
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Användningsområden
- Terrass
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårdsskjul
- Fordonsinteriör
- Vätskor
- Verkstad
- Garage
- Källare
- Entréområde
- Hobbyrum
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.