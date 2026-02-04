WD 3 Battery är lika funktionellt som en våt- och torrdammsugare med sladd, men den behöver inte kopplas in i elnätet. Beroende på batteri är batteritiden 15 till 30 minuter (batteri ingår inte i leveransen). Den flexibla batteridrivna våt- och torrdammsugaren har även en robust och slagtålig plastbehållare med en kapacitet på 17 liter, samt ett patronfilter för enkel dammsugning av torr och våt smuts utan att behöva byta filter. Den flödesoptimerade sugslangen och det smarta clips-golvmunstycket med insats hjälper till att säkerställa optimal smutsupptagning och garanterar perfekt renhet. En annan praktisk detalj är det avtagbara handtaget som gör det möjligt att fästa tillbehör direkt på sugslangen. Det praktiska parkeringsläget möjliggör bekväm parkering av sugröret och golvmunstycket när du tar en paus från arbetet. WD 3 gör rengöring till ett nöje tack vare ytterligare funktioner som blåsfunktion, Pull & Push-låsningssystem, ergonomiskt bärhandtag och tillbehörsförvaringslösning. Tack vare dess kompatibilitet med 36 V-batteriplattformen kan batterier från andra 36 V Kärcher Battery Power-enheter också användas med dammsugaren.