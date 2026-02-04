Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 2 Set 18 V
WD 2-18 grovdammsugare för våt och torr smuts har en 18 V Battery Power-batteriplattform för maximal rörelsefrihet. Med 12-liters plastbehållare, 1,8-meters sugslang och fläktfunktion.
WD 2-18 grovdammsugare för våt och torr smuts har en 18 V Battery Power batteriplattform och erbjuder maximal flexibilitet, kompakt design och rörelsefrihet. Enheten kombinerar perfekt en 1,8 meter lång sugslang och klämmer golvmunstycket och kan ta bort våt, och fin eller grov smuts på nolltid alls. Enheten är även utrustad med en robust och stöttålig 12-liters plastbehållare samt en fleecefilterpåse. Sugslangsförvaringen är platsbesparande; häng det helt enkelt säkert på enhetens huvud. Ytterligare funktioner inkluderar den praktiska blåsfunktionen för områden där dammsugning inte är möjlig, förvaringshyllan för verktyg och småsaker, vridknappen för att enkelt slå på och av enheten, det ergonomiskt utformade bärhandtaget samt "Pull & Push" låssystem som gör att behållaren enkelt kan öppnas och stängas. Parkeringsläget på stötfångaren gör att rören och golvmunstycket också kan förvaras snabbt och bekvämt när du tar en kort paus från arbetet.
Egenskaper och fördelar
18 V uppladdningsbart batteriGör det möjligt att arbeta utan att behöva ett eluttag och därför uppnå maximal rörelsefrihet Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
Praktisk tillbehörsförvaringUtrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring. Kompakt produktförvaring.
Slangförvaring på maskinens ovansidaSugslangen kan förvaras hängande på produktens ovansida, vilket sparar plats. Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Förvaringshylla
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Maskinen är enkel och praktisk att transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|270
|Sugkraft (W)
|70
|Vakuum (mbar)
|Max. 105
|Luftflöde (l/s)
|Max. 28
|Behållarkapacitet (l)
|12
|Behållarmaterial
|Plast
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Gul Enhetens stötfångare Gul
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 10 (2,5 Ah) / cirka 20 (5,0 Ah)
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 399
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 1.8 m
- Typ av sugslang: ;ed rakt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
- Skumfilter: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Blåsfunktion
- Parkeringsläge
- Hopfällbart bärhandtag
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårdsskjul
- Fordonsinteriör
- Vätskor
- Garage
- Källare
- Entréområde
- Hobbyrum
