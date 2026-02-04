WD 2-18 grovdammsugare för våt och torr smuts har en 18 V Battery Power batteriplattform och erbjuder maximal flexibilitet, kompakt design och rörelsefrihet. Enheten kombinerar perfekt en 1,8 meter lång sugslang och klämmer golvmunstycket och kan ta bort våt, och fin eller grov smuts på nolltid alls. Enheten är även utrustad med en robust och stöttålig 12-liters plastbehållare samt en fleecefilterpåse. Sugslangsförvaringen är platsbesparande; häng det helt enkelt säkert på enhetens huvud. Ytterligare funktioner inkluderar den praktiska blåsfunktionen för områden där dammsugning inte är möjlig, förvaringshyllan för verktyg och småsaker, vridknappen för att enkelt slå på och av enheten, det ergonomiskt utformade bärhandtaget samt "Pull & Push" låssystem som gör att behållaren enkelt kan öppnas och stängas. Parkeringsläget på stötfångaren gör att rören och golvmunstycket också kan förvaras snabbt och bekvämt när du tar en kort paus från arbetet.