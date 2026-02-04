Textilvårdsmaskin SE 4 Plus
Matt- och textiltvätten SE 4 Plus gör det enkelt att hygienskt rengöra textila ytor grundligt ända ner till fibrerna. Inklusive möbelmunstycke, fogmunstycke med sprayfunktion samt 1 l textilrengöringsmedel.
Djupgående rengöringseffekt kombinerad med ergonomisk design och multifunktionalitet: Matt- och textiltvätten SE 4 Plus säkerställer en hygienisk rengöring ända ner till fibrerna på många textila ytor. Den beprövade spraytekniken från Kärcher levererar de bästa rengöringsresultaten: färskt kranvatten och Kärchers mattrengöringsmedel RM 519 sprayas djupt ner i textilfibrerna under tryck och sugs sedan upp tillsammans med den upplösta smutsen – perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. Enheten är en multifunktionell 3-i-1-produkt som även fungerar som en fullfjädrad våt- och torrdammsugare. Den stora, genomskinliga färskvattentanken på 4 liter är slagtålig och kan tas bort, vilket gör den enkel att fylla och tömma. Det smutsiga vattnet som sugs upp samlas i en behållare. Det 3-i-1-bärhandtaget är designat för att göra bärandet, öppnandet, stängandet och tömningen av behållaren problemfritt. De medföljande tillbehören kan förvaras prydligt på själva enheten. Enheten är lätt att rengöra efter användning, vilket säkerställer en lång livslängd.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Ansträngningsfri och snabb rengöring med effektiv spraymetod. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
Avtagbar färskvattentankFärskvattentanken är enkel att fylla och tömma utan att behöva öppna matt- och textiltvätten. Slagtålig och genomskinlig behållare för lång livslängd. Färskvattentanken går enkelt att sätta in i enheten.
Ultraflexibel 2-i-1-slangIntegrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring. Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring. Handtag med låsfunktion för kontinuerlig sprayning vid rengöring av stora textilytor.
Multifunktionell 3-i-1-produkt
- Mångsidig användning för antingen matt- och textiltvätt på textilytor eller för våt- och torrdammsugning av mattor och hårda golv med rätt tillbehör.
Bekvämt 3-i-1 bärhandtag
- Designad för komfort vid transport, samt vid öppning, stängning eller tömning av behållaren.
Ergonomiska tillbehör för matt- och textiltvätt, våt- och torrdammsugning
- Enkel montering och borttagning av tillbehör med ett enda klick.
- Extra bekvämlighet med det ergonomiska matt- och textiltvättmunstycket för stora mattbelagda ytor.
- Mångsidig i applikationen med ett brett utbud av tillbehör för våt- och torrdammsugning, såsom det omkopplingsbara torrdammsugarmunstycket, och även kompatibel med ett stort urval av tillbehör för våt- och torrdammsugare.
Praktiska förvaringsalternativ för tillbehör
- Tillbehören och slangen kan förvaras snyggt på enheten och på den lilla förvaringshyllan. Detta håller allt i ordning och ser till att det alltid är nära till hands när det behövs.
- Praktisk hylla på enheten för att hålla svampar, trasor och andra små föremål nära till hands vid rengöring.
- Praktisk kabelkrok för enkel förvaring av strömkabeln.
Robust enhetshus och slagtålig färskvattentank
- Byggd för att hålla länge.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Arbetsbredd (mm)
|227
|Behållarvolym färskvatten (l)
|4
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|4
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|6
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Sprayextraktionsrör: 2 Del(ar), 0.5 m, Plast
- Golvmunstycke med fäste för hårda ytor: 227 mm
- Munstycke för möbeltvätt: 88 mm
- Munstycke för fogrengöring
- Golvmunstycke för torrdammsugare: Omkopplingsbar
- Extra långt fogmunstycke
- Möbelmunstycke
- Skumfilter
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 1 l
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar)
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Robust stötfångare
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Förvaringsutrymme för smådelar
Användningsområden
- Mattor
- Stoppade möbler
- Mattor
- Bilsäten
- Madrasser
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 4 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.