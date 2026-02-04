Djupgående rengöringseffekt kombinerad med ergonomisk design och multifunktionalitet: Matt- och textiltvätten SE 4 Plus säkerställer en hygienisk rengöring ända ner till fibrerna på många textila ytor. Den beprövade spraytekniken från Kärcher levererar de bästa rengöringsresultaten: färskt kranvatten och Kärchers mattrengöringsmedel RM 519 sprayas djupt ner i textilfibrerna under tryck och sugs sedan upp tillsammans med den upplösta smutsen – perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. Enheten är en multifunktionell 3-i-1-produkt som även fungerar som en fullfjädrad våt- och torrdammsugare. Den stora, genomskinliga färskvattentanken på 4 liter är slagtålig och kan tas bort, vilket gör den enkel att fylla och tömma. Det smutsiga vattnet som sugs upp samlas i en behållare. Det 3-i-1-bärhandtaget är designat för att göra bärandet, öppnandet, stängandet och tömningen av behållaren problemfritt. De medföljande tillbehören kan förvaras prydligt på själva enheten. Enheten är lätt att rengöra efter användning, vilket säkerställer en lång livslängd.