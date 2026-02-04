WD 3 P
Perfekt för hobbyverkstaden: Grovdammsugaren WD 3 P imponerar med plastbehållare på 17 l, 4 m nätkabel, 2 m sugslang och patronfilter samt eluttag för arbete med elverktyg.
WD 3 P är kraftfull och energieffektiv – med effektförbrukning på endast 1000 W. Maskinen, sugslangen och golvmunstycket med klick-anslutning är perfekt matchade – för bästa rengöringsresultat på torr, våt, fin eller grov smuts. Våt- och torrdammsugaren imponerar med sin kompakta konstruktion och en robust plastbehållare på 17 l, 4 m nätkabel, 2 m sugslang samt fleecefilterpåse. Tack vare patronfiltret är det möjligt att dammsuga både våt och torr smuts utan filterbyte. Elverktyg som sågar eller slipmaskiner kan anslutas till det integrerade eluttaget med automatisk strömbrytare och möjliggör att smutsen kan sugas upp direkt. Blåsfunktionen är användbar vid rengöring av områden som är svåråtkomliga. Slangen förvaras upphängd på maskinens släta ovansida, vilket sparar utrymme. Nätkabeln kan förvaras på kabelkroken, dammsugarrör och golvmunstycken vid stötfångaren. Pull & Push-låssystemet gör det enkelt att öppna och stänga behållaren. Dammsugarens handtag kan tas bort och tillbehöret kan kopplas direkt till sugslangen.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk på/av-brytare för arbete med elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
PatronfilterFör våt och torr dammsugning utan extra filterbyte. Enkel montering och borttagning av filter
Praktisk förvaring av sladd och tillbehörUtrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring. Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Slangförvaring på maskinens ovansida
- Sugslangen kan förvaras hängande på maskinens ovansida, vilket sparar plats.
- Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar, som skruv och spik.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och hög dammhållningsförmåga.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|Max. 230
|Luftflöde (l/s)
|Max. 45
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Plast
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Gul Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|4
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|74
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Patronfilter: Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Hopfällbart bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Verkstad
- Terrass
- Fordonsinteriör
- Garage
- Källare
- Vätskor
- Entréområde
- Hobbyrum
Tillbehör
WD 3 P Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.