WD 3 P är kraftfull och energieffektiv – med effektförbrukning på endast 1000 W. Maskinen, sugslangen och golvmunstycket med klick-anslutning är perfekt matchade – för bästa rengöringsresultat på torr, våt, fin eller grov smuts. Våt- och torrdammsugaren imponerar med sin kompakta konstruktion och en robust plastbehållare på 17 l, 4 m nätkabel, 2 m sugslang samt fleecefilterpåse. Tack vare patronfiltret är det möjligt att dammsuga både våt och torr smuts utan filterbyte. Elverktyg som sågar eller slipmaskiner kan anslutas till det integrerade eluttaget med automatisk strömbrytare och möjliggör att smutsen kan sugas upp direkt. Blåsfunktionen är användbar vid rengöring av områden som är svåråtkomliga. Slangen förvaras upphängd på maskinens släta ovansida, vilket sparar utrymme. Nätkabeln kan förvaras på kabelkroken, dammsugarrör och golvmunstycken vid stötfångaren. Pull & Push-låssystemet gör det enkelt att öppna och stänga behållaren. Dammsugarens handtag kan tas bort och tillbehöret kan kopplas direkt till sugslangen.