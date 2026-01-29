WD 2 Plus V imponerar med sin kompakta utformning och är både kraftig och energisnål – med en effektförbrukning på endast 1 000 W. Grovdammsugaren ger bästa rengöringsresultat för torr, våt, fin och grov smuts. Våt- och torrdammsugaren har en robust och slagtålig plastbehållare på 15 l, 4 m kabel samt 1,8 m lång sugslang med rakt handtag, golvmunstycke med klick-anslutning och fleecefilterpåse. Patronfiltret gör att torr och våt smuts kan dammsugas upp utan filterbyte. Dammsugaren har även en praktisk blåsfunktion, som kan användas på ställen där det är svårt att dammsuga. Förvaringsutrymmet på maskinens släta ovansida används för smidig förvaring av verktyg och smådelar. Dammsugarrör och golvmunstycken kan också snabbt och bekvämt placeras i parkeringspositionen. Utöver detta har maskinen platssparande förvaring, enkel tillbehörsförvaring, Pull & Push-låssystem samt ergonomiskt utformat bärhandtag för bekväm transport.