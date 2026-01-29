WD 2 Plus
Med plastbehållare på 15 l, blåsfunktion, patronfilter, 4 m nätkabel och 1,8 m sugslang säkerställer grovdammsugaren WD 2 Plus V hög prestanda.
WD 2 Plus V imponerar med sin kompakta utformning och är både kraftig och energisnål – med en effektförbrukning på endast 1 000 W. Grovdammsugaren ger bästa rengöringsresultat för torr, våt, fin och grov smuts. Våt- och torrdammsugaren har en robust och slagtålig plastbehållare på 15 l, 4 m kabel samt 1,8 m lång sugslang med rakt handtag, golvmunstycke med klick-anslutning och fleecefilterpåse. Patronfiltret gör att torr och våt smuts kan dammsugas upp utan filterbyte. Dammsugaren har även en praktisk blåsfunktion, som kan användas på ställen där det är svårt att dammsuga. Förvaringsutrymmet på maskinens släta ovansida används för smidig förvaring av verktyg och smådelar. Dammsugarrör och golvmunstycken kan också snabbt och bekvämt placeras i parkeringspositionen. Utöver detta har maskinen platssparande förvaring, enkel tillbehörsförvaring, Pull & Push-låssystem samt ergonomiskt utformat bärhandtag för bekväm transport.
Egenskaper och fördelar
PatronfilterFör våt och torr dammsugning utan extra filterbyte. Enkel montering och borttagning av filter
Praktisk tillbehörsförvaringUtrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring. Kompakt produktförvaring.
Praktisk blåsfunktionDär dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas. Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och hög dammhållningsförmåga.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar, som skruv och spik.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Maskinen är enkel och praktisk att transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Sugkraft (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|Max. 220
|Luftflöde (l/s)
|Max. 43
|Behållarkapacitet (l)
|15
|Behållarmaterial
|Plast
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Gul Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|4
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|74
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 430
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.8 m
- Typ av sugslang: ;ed rakt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Patronfilter: Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Hopfällbart bärhandtag
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Fordonsinteriör
- Garage
- Källare
- Vätskor
- Entréområde
- Hobbyrum
Tillbehör
WD 2 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.