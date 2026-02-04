Batteriet med en körtid på 15 minuter ingår i WD 3 Premium Set – så du kan börja jobba omedelbart. Batteristatus visas hela tiden medan du arbetar, på batteriets LCD-display. Premiumvarianten av grovdammsugaren för vått och torrt innehåller en robust och slagtålig rostfri behållare. Den erbjuder multi-dammsugarens alla fördelar utan att behöva ett eluttag. Den flödesoptimerade sugslangen och de olika behovsbaserade munstyckena förbättrar smutsborttagningen och garanterar perfekt renhet. Tack vare patronfiltret kan omväxlande torr och våt smuts sugas upp utan filterbyte. Inkluderar även: fläktfunktion, avtagbart handtag för att fästa tillbehör direkt, parkeringsplats för sugslang och golvmunstycke, Pull & Push låssystem, ergonomiskt bärhandtag och en praktisk tillbehörsförvaring. WD 3 Premium Set ingår i Kärcher 36 V batteriplattform, vilket betyder att batteriet även kan användas i andra Kärcher 36 V-maskiner.