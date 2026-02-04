Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 3 Premium Set 36 V
Ingen sladd, men ett batteri, 17 l tank i rostfritt stål och tillbehör för större flexibilitet: detta är den batteridrivna grovdammsugaren för vått och torrt: WD 3 Premium Set 36 V.
Batteriet med en körtid på 15 minuter ingår i WD 3 Premium Set – så du kan börja jobba omedelbart. Batteristatus visas hela tiden medan du arbetar, på batteriets LCD-display. Premiumvarianten av grovdammsugaren för vått och torrt innehåller en robust och slagtålig rostfri behållare. Den erbjuder multi-dammsugarens alla fördelar utan att behöva ett eluttag. Den flödesoptimerade sugslangen och de olika behovsbaserade munstyckena förbättrar smutsborttagningen och garanterar perfekt renhet. Tack vare patronfiltret kan omväxlande torr och våt smuts sugas upp utan filterbyte. Inkluderar även: fläktfunktion, avtagbart handtag för att fästa tillbehör direkt, parkeringsplats för sugslang och golvmunstycke, Pull & Push låssystem, ergonomiskt bärhandtag och en praktisk tillbehörsförvaring. WD 3 Premium Set ingår i Kärcher 36 V batteriplattform, vilket betyder att batteriet även kan användas i andra Kärcher 36 V-maskiner.
Egenskaper och fördelar
36 V utbytbart batteriGör det möjligt att arbeta utan att behöva ett eluttag och därför uppnå maximal rörelsefrihet Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla produkter i Kärchers 36 V batteriplattform
Särskilt patronfilterFör våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Praktisk blåsfunktionDär dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas. Borttagning av smuts utan ansträngning, t.ex. från en grusbädd.
Golvmunstycke och sugslang
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk tillbehörsförvaring
- Platsbesparande, säker och lättåtkomlig sugslang, elkabel och tillbehörsförvaring.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Lätt och bekväm att transportera
Stora transporthjul
- För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|300
|Sugkraft (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|Max. 110
|Luftflöde (l/s)
|Max. 40
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 70 (2,5 Ah) / cirka 140 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 15 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|315
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10
|Mått (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/2,5 Ah Battery Power+-batteri (1 st.)
- Laddare: 36 V laddare (1 st.)
- Sugslangens längd: 2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Patronfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Blåsfunktion
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Användningsområden
- Terrass
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårdsskjul
- Fordonsinteriör
- Vätskor
- Verkstad
- Garage
- Källare
- Entréområde
- Hobbyrum
