Den batteridrivna grovdammsugaren WD 3 Set tillåter dig att arbeta utan eluttag men med alla funktioner som en mångsidig dammsugare brukar ha. Körtiden för det medföljande batteriet är 15 minuter. Tack vare Real Time Technology visar LCD-skärmen hela tiden batteriets status. Den kraftfulla dammsugaren har en robust och slagtålig 17 l. plastbehållare. Patronfiltret gör det möjligt att växla mellan torr- och våtsugning utan att byta filter. Sugslangen och golvmunstycket säkerställer optimal smutsupphämtning och perfekt renhet. De olika tillbehören kan anslutas direkt till sugslangen tack vare det avtagbara handtaget. Den praktiska parkeringsfunktionen gör att du enkelt kan ställa ifrån dig sugröret och golvmunstycket när du tar en paus. Ytterligare utrustning är: en fläktfunktion, Pull & Push låssystem, ett ergonomiskt bärhandtag och en praktisk tillbehörsförvaring. Batteriet kan även användas i andra enheter från Kärchers 36 V batteriladdningsplattform.