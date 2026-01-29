Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 3 Set 36 V
Redo att starta direkt: den batteridrivna WD 3 Set, där batteri ingår. En sladdlös grovdammsugare för vått och torrt från Kärchers 36 V batteriplattform – för mångsidig golvrengöring.
Den batteridrivna grovdammsugaren WD 3 Set tillåter dig att arbeta utan eluttag men med alla funktioner som en mångsidig dammsugare brukar ha. Körtiden för det medföljande batteriet är 15 minuter. Tack vare Real Time Technology visar LCD-skärmen hela tiden batteriets status. Den kraftfulla dammsugaren har en robust och slagtålig 17 l. plastbehållare. Patronfiltret gör det möjligt att växla mellan torr- och våtsugning utan att byta filter. Sugslangen och golvmunstycket säkerställer optimal smutsupphämtning och perfekt renhet. De olika tillbehören kan anslutas direkt till sugslangen tack vare det avtagbara handtaget. Den praktiska parkeringsfunktionen gör att du enkelt kan ställa ifrån dig sugröret och golvmunstycket när du tar en paus. Ytterligare utrustning är: en fläktfunktion, Pull & Push låssystem, ett ergonomiskt bärhandtag och en praktisk tillbehörsförvaring. Batteriet kan även användas i andra enheter från Kärchers 36 V batteriladdningsplattform.
Egenskaper och fördelar
36 V utbytbart batteriGör det möjligt att arbeta utan att behöva ett eluttag och därför uppnå maximal rörelsefrihet Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla produkter i Kärchers 36 V batteriplattform
Särskilt patronfilterFör våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Praktisk blåsfunktionDär dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas. Borttagning av smuts utan ansträngning, t.ex. från en grusbädd.
Golvmunstycke och sugslang
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk tillbehörsförvaring
- Platsbesparande, säker och lättåtkomlig sugslang, elkabel och tillbehörsförvaring.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Lätt och bekväm att transportera
Stora transporthjul
- För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|300
|Sugkraft (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|Max. 110
|Luftflöde (l/s)
|Max. 40
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Plast
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Gul Enhetens stötfångare Gul
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 70 (2,5 Ah) / cirka 140 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 15 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|315
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/2,5 Ah Battery Power+-batteri (1 st.)
- Laddare: 36 V laddare (1 st.)
- Sugslangens längd: 2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Patronfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Blåsfunktion
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårdsskjul
- Fordonsinteriör
- Vätskor
- Verkstad
- Garage
- Källare
- Entréområde
- Hobbyrum
Tillbehör
Rengöringsmedel
