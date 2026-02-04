SUGSLANGSFÖRLÄNGNING 3,5 M
3,5 m sugslangsförlängning, DN 35. Passar samtliga Home & Garden dammsugare.
Egenskaper och fördelar
Förlängningsslang för bättre flexibilitet och åtkomst, vid t ex dammsugning av bilen.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordonsinteriör
- Renovering
- Verkstad
- Hobbyrum
- Källare
- Garage
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Entréområde
- Trappor