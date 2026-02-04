SUGSLANGSFÖRLÄNGNING 3,5 M

3,5 m sugslangsförlängning, DN 35. Passar samtliga Home & Garden dammsugare.

Egenskaper och fördelar
Förlängningsslang för bättre flexibilitet och åtkomst, vid t ex dammsugning av bilen.
Specifikationer

Tekniska data

Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 3600 x 55 x 64
Användningsområden
  • Fordonsinteriör
  • Renovering
  • Verkstad
  • Hobbyrum
  • Källare
  • Garage
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Entréområde
  • Trappor