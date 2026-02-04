WD 7 Control P S
WD 7 Control P S 30/6/35/T med 30-liters behållare kan styras direkt från sugslangen tack vare 2-i-1-fjärrkontrollen, du får indikation om filtret behöver rengöras eller påsen behöver bytas
Innovativ kraftfull och energieffektiv – grovdammsugaren WD 7 Control P S 30/6/35/T med Kärcher FILT!elligence™ – det intelligenta filterstyrningssystemet. Kontroll lampor med led belysning informerar dig när rengöring eller byte av både filterpåse och filter behöver göras. Tack vare den patenterade filterborttagningstekniken kan planfiltret bytas utan att du behöver komma i kontakt med smuts för absolut renhet och hygien. Den innovativa 2-i-1-fjärrkontrollen låter dig starta och stoppa enheten via Bluetooth-fjärrkontroll för extra bekvämlighet. Vad skiljer den från mängden? När du arbetar med batteridrivna verktyg aktiveras dammsugaren själv tack vare den automatiska vibrationsdetekteringen. Men WD 7 Control är också den perfekta partnern för sladdanslutna elverktyg tack vare det integrerade eluttaget. Dessutom kan sugkraften regleras i valfritt steg med hjälp av Power Control-funktionen. Med en generös 30-liters behållare i rostfritt stål, 6 meter lång kabel och en extra lång 3,5 meter lång sugslang erbjuder WD 7 Control P S maximal kapacitet och räckvidd.
Egenskaper och fördelar
FILT!elligence™ - det intelligenta filterkontrollsystemetLysdioder indikerar när rengöring eller byte av både filterpåse och filter krävs för optimal sugkraft och längre livslängd på enheten.
2-i-1-fjärrkontrollFunktion 1: Gör att du kan starta eller stoppa våt- och torrdammsugaren via en Bluetooth-anslutning genom att helt enkelt trycka på fjärrkontrollen på själva sugslangen.
2-i-1-fjärrkontroll: automatisk vibrationsdetekteringFunktion 2: I automatiskt läge slår vibrationsdetekteringen automatiskt på och av våt- och torrdammsugaren så snart det sladdlösa elverktyget slås på eller av. I automatiskt läge fortsätter våt- och torrdammsugaren att dammsuga i några sekunder efter att det sladdlösa elverktyget har stängts av för att säkerställa att allt kvarvarande damm och smuts sugs upp. För dammfritt arbete!
Extra eluttag för arbete med sladdförsedda elverktyg
- Smuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt.
- Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Strömkontroll
- Dammsugarens sugkraft kan ställas in i valfritt steg med hjälp av vridknappen (min. till max.) så att den kan anpassas till varje uppgift.
Filterrengöring och patenterad filterborttagningsteknik
- Starka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning.
- Snabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts.
Dräneringsskruv
- Tids- och energibesparande tömning av stora vattenvolymer.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Hjulbroms
- Våt- och torrdammsugaren är stabil även i lutningar på upp till 10°.
Hållbarhetsfunktioner
- Design med 30% återvunnen plast¹⁾.
- Förpackningar tillverkade av minst 80% återvunnet papper.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1400
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|315
|Vakuum (mbar)
|Max. 290
|Luftflöde (l/s)
|Max. 80
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Svart
|Strömkabel (m)
|6
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Endast produkten, alla plastdelar exklusive tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 3.5 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Fogmunstycke
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- 2-i-1-fjärrkontroll
- Kärcher FILT!elligence™
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Effektkontroll
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Dräneringsskruv
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
- Svänghjul med broms: 1 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Verkstad
- Renovering
- Fordonsinteriör
- Garage
- Terrass
- Vätskor
- Källare
- Hobbyrum
- Entréområde
Tillbehör
WD 7 Control P S Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.