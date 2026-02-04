Innovativ kraftfull och energieffektiv – grovdammsugaren WD 7 Control P S 30/6/35/T med Kärcher FILT!elligence™ – det intelligenta filterstyrningssystemet. Kontroll lampor med led belysning informerar dig när rengöring eller byte av både filterpåse och filter behöver göras. Tack vare den patenterade filterborttagningstekniken kan planfiltret bytas utan att du behöver komma i kontakt med smuts för absolut renhet och hygien. Den innovativa 2-i-1-fjärrkontrollen låter dig starta och stoppa enheten via Bluetooth-fjärrkontroll för extra bekvämlighet. Vad skiljer den från mängden? När du arbetar med batteridrivna verktyg aktiveras dammsugaren själv tack vare den automatiska vibrationsdetekteringen. Men WD 7 Control är också den perfekta partnern för sladdanslutna elverktyg tack vare det integrerade eluttaget. Dessutom kan sugkraften regleras i valfritt steg med hjälp av Power Control-funktionen. Med en generös 30-liters behållare i rostfritt stål, 6 meter lång kabel och en extra lång 3,5 meter lång sugslang erbjuder WD 7 Control P S maximal kapacitet och räckvidd.