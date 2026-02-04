En kraftfull men energieffektiv lösning för rengöring i och runt huset. WD 5 V är ett utmärkt val tack vare det optimala rengöringsresultat den ger på torr, våt, fin eller grov smuts med effektförbrukning på 1 100 watt. Maskinen har en robust plastbehållare på 25 l, 5 m nätkabel, 2,2 m sugslang med avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd, flexibelt golvmunstycke, planfilter samt fleecefilterpåse. Planfiltret är lämpligt för kontinuerlig våt- och torrdammsugning utan att behöva byta filter. Tack vare den patenterade tekniken för borttagning av filter kan filtret demonteras på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smuts. När filterrengöringsknappen trycks in rengörs filtret effektivt och sugeffekten återställs. Det avtagbara handtaget gör att tillbehör kan fästas direkt på sugslangen. Slangen kan fästas säkert på maskinens ovansida för platssparande förvaring. Den inbyggda parkeringspositionen på stötfångaren gör att även dammsugarrrör och golvmunstycke snabbt och bekvämt kan förvaras när du tar en kort paus från arbetet.