WD 5 P S V-25/5/22
Extremt kraftfull: WD 5 P S V – levereras med en 25-liters behållare i rostfritt stål, ett eluttag, en 5-meters sladd och en 2,2-meters sugslang – är den idealiska grovdammsugaren för våt och torr smuts, i både inom- och utomhusmiljöer.
WD 5 P S V har effektförbrukning på 1 100 W och ger perfekt rengöringsresultat på alla typer av smuts – oavsett om den är torr eller våt, fin eller grov. Maskinen levereras med en 25-liters behållare i rostfritt ståll, 5 m nätkabel, 2,2 m sugslang, flexibelt golvmunstycke, planfilter och fleecefilterpåse. Det integrerade eluttaget med automatisk strömbrytare gör att elverktyg kan anslutas. Smuts från sågning eller slipning sugs bort direkt. Startvredet används för att ställa in önskad sugeffekt. Tack vare den patenterade tekniken för borttagning av filter kan planfiltret demonteras på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smuts. När filterrengöringsknappen trycks in rengörs filtret effektivt och sugeffekten återställs. Det avtagbara handtaget med elektrostatiskt skydd gör att tillbehör kan anslutas direkt till sugslangen. Slangen kan fästas på maskinens ovansida för platssparande förvaring. Den inbyggda parkeringspositionen på stötfångaren gör att även dammsugarrör och golvmunstycke snabbt och bekvämt kan förvaras när du tar en kort paus från arbetet.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk på/av-brytare för arbete med elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Exceptionell filterrengöringStarka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning. Sugförmågan är snabbt återställd.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Slangförvaring på maskinens ovansida
- Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Platsbesparande, säker och praktisk förvaring av medföljande tillbehör.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Fleecefilterpåse
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1200
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|Max. 260
|Luftflöde (l/s)
|Max. 70
|Behållarkapacitet (l)
|25
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|5
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Fogmunstycke
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Effektkontroll
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 5 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Verkstad
- Renovering
- Fordonsinteriör
- Garage
- Terrass
- Vätskor
- Källare
- Hobbyrum
- Entréområde
Tillbehör
WD 5 P S V-25/5/22 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.