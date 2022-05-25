WD 5 P S V har effektförbrukning på 1 100 W och ger perfekt rengöringsresultat på alla typer av smuts – oavsett om den är torr eller våt, fin eller grov. Maskinen levereras med en 25-liters behållare i rostfritt ståll, 5 m nätkabel, 2,2 m sugslang, flexibelt golvmunstycke, planfilter och fleecefilterpåse. Det integrerade eluttaget med automatisk strömbrytare gör att elverktyg kan anslutas. Smuts från sågning eller slipning sugs bort direkt. Startvredet används för att ställa in önskad sugeffekt. Tack vare den patenterade tekniken för borttagning av filter kan planfiltret demonteras på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smuts. När filterrengöringsknappen trycks in rengörs filtret effektivt och sugeffekten återställs. Det avtagbara handtaget med elektrostatiskt skydd gör att tillbehör kan anslutas direkt till sugslangen. Slangen kan fästas på maskinens ovansida för platssparande förvaring. Den inbyggda parkeringspositionen på stötfångaren gör att även dammsugarrör och golvmunstycke snabbt och bekvämt kan förvaras när du tar en kort paus från arbetet.