WD 6 P S
Extremt hög sugeffekt och energieffektivitet: Grovdammsugaren WD 6 P S sticker ut från mängden tack vare sin behållare i rostfritt stål på 30 l med dräneringsplugg, eluttag, 8 m nätkabel och 3,5 m sugslang.
Energieffektiv och med superhög sugkraft: WD 6 P S uppnår bästa möjliga rengöringsresultat samtidigt som den bibehåller effektförbrukning på bara 1 300 W – för alla typer av smuts, oavsett om den är torr eller våt, fin eller grov. Maskinen har en robust behållare i rostfritt stål på 30 l med dräneringsplugg, 8 m nätkabel, 3,5 m sugslang med handtag, dammsugarrör av rostfritt stål, flexibelt golvmunstycke, planfilter samt fleecefilterpåse. Elverktyg som sågar eller slipmaskiner kan anslutas till det integrerade eluttaget med automatisk strömbrytare och möjliggör att smutsen kan sugas upp direkt. Startvredet används för att ställa in önskad sugeffekt. Våt och torr smuts kan dammsugas upp utan att behov av filterbyte, tack vare planfiltret. Filtret kan tas bort på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smutsen. Filtret kan rengöras med en tryckning på filterrengöringsknappen. Det avtagbara handtaget med elektrostatiskt skydd gör att tillbehör kan anslutas direkt till sugslangen. Ytterligare fördelar är bland annat kompakt förvaring av sugslangen hängande på maskinens ovansida samt parkeringspositionen för golvmunstycket.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk på/av-brytare för arbete med elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Exceptionell filterrengöringStarka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning. Sugförmågan är snabbt återställd.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Slangförvaring på maskinens ovansida
- Sugslangen kan förvaras hängande på maskinens ovansida, vilket sparar plats.
- Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Dräneringsskruv
- Tids- och energibesparande tömning av stora vattenvolymer.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Utrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring.
- Nätkabeln förvaras snabbt med de inbyggda kabelkrokarna.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även på begränsade ytor.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1300
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|Max. 280
|Luftflöde (l/s)
|Max. 75
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|8
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Följande ingår
- Sugslangens längd: 3.5 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Fogmunstycke
- Flexibel sugslang: 1 m, 35 mm
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Effektkontroll
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Dräneringsskruv
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 5 Del(ar)
Användningsområden
- Verkstad
- Renovering
- Fordonsinteriör
- Garage
- Terrass
- Vätskor
- Källare
- Hobbyrum
- Entréområde
Tillbehör
WD 6 P S Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.