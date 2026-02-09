Energieffektiv och med superhög sugkraft: WD 6 P S uppnår bästa möjliga rengöringsresultat samtidigt som den bibehåller effektförbrukning på bara 1 300 W – för alla typer av smuts, oavsett om den är torr eller våt, fin eller grov. Maskinen har en robust behållare i rostfritt stål på 30 l med dräneringsplugg, 8 m nätkabel, 3,5 m sugslang med handtag, dammsugarrör av rostfritt stål, flexibelt golvmunstycke, planfilter samt fleecefilterpåse. Elverktyg som sågar eller slipmaskiner kan anslutas till det integrerade eluttaget med automatisk strömbrytare och möjliggör att smutsen kan sugas upp direkt. Startvredet används för att ställa in önskad sugeffekt. Våt och torr smuts kan dammsugas upp utan att behov av filterbyte, tack vare planfiltret. Filtret kan tas bort på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smutsen. Filtret kan rengöras med en tryckning på filterrengöringsknappen. Det avtagbara handtaget med elektrostatiskt skydd gör att tillbehör kan anslutas direkt till sugslangen. Ytterligare fördelar är bland annat kompakt förvaring av sugslangen hängande på maskinens ovansida samt parkeringspositionen för golvmunstycket.