Superkraftfull och energieffektiv grovdammsugare med en rostfri behållare på 20 l, eluttag för arbete med elverktyg, 5 m kabel, 2,2 m sugslang och blåsfunktion.
Superkraftfull och energieffektiv med 1000 W: På grovdammsugaren WD 4 P S V är dammsugaren, sugslangen och golvmunstycket med clips optimalt kombinerade för att ge bästa möjliga rengöringsresultat. Våt, torr, fin eller grov smuts avlägsnas oavbrutet, utan att man behöver byta filter. Dammsugaren kommer med en robust och slagtålig 20 liter behållare i rostfritt stål, en 5 meter kabel, en 2,2 meter sugslang, golvmunstycke med clips, planfilter och en fleecefilterpåse. Det inbyggda strömuttaget med automatisk strömbrytare förenklar arbete med elverktyg. Tack vare patenterad teknik kan filtret i våt- och torrdammsugaren enkelt och snabbt avlägsnas – utan att man behöver komma i kontakt med smutsen. Den extra blåsfunktionen är användbar på ställen där uppsugning inte är möjlig. Det avtagbara handtaget gör att tillbehör kan fästas direkt på sugslangen. Slangen kan förvaras kompakt på produktens ovansida. Rören och golvmunstycket kan snabbt och enkelt placeras på stötlisten. Andra fördelar är bland annat Pull & Push-låssystem för enkel öppning och stängning av behållaren samt ett ergonomiskt utformat bärhandtag för bekväm transport av dammsugaren.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk på/av-brytare för arbete med elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt och torr dammsugning utan extra filterbyte.
Slangförvaring på maskinens ovansidaSugslangen kan förvaras hängande på produktens ovansida, vilket sparar plats. Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Utrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring.
- Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar som skruvar och spikar.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1100
|Sugkraft (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|Max. 240
|Luftflöde (l/s)
|Max. 55
|Behållarkapacitet (l)
|20
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|5
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Verkstad
- Fordonsinteriör
- Garage
- Terrass
- Källare
- Vätskor
- Hobbyrum
- Entréområde
Tillbehör
WD 4 P S V Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.