WD 4 Premium

WD 4 Premium är en kraftfull och energisnål grovdammsugare. WD4 Premium är utrustad med en robust och rostfri behållare på 20 liter och ett planfilter i kassett.

WD 4 Premium är en grovdammsugare för vått och torrt med en robust och rostfri behåller på 20 liter. WD 4 Premium har ett planfilter i kassett som gör det lätt och enkelt att byta filter; bara dra ut kassetten och ta bort filtret - klart! WD 4 Premium har en energiförbrukning på endast 1000 W. Med den nyutvecklade sugslangen och det innovativa golvmunstycket medföljer 2 gummi- och 2 borstlister som suger upp alla olika typer av smuts. Tack vare det avtagbara handtaget kan tillbehör fästas direkt på sugslangen. Andra utrustningsdetaljer är till exempel det ergonomiska bärhandtag, kabel- och tillbehörsförvaringen samt det praktiska parkeringsläget.

Egenskaper och fördelar
Patenterad filterborttagningsteknik
  • Snabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts.
  • För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Optimalt utvecklad: Golvmunstycke och sugslang
  • För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
  • För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Avtagbart handtag
  • Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
  • För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Praktisk parkeringsposition
  • Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
  • Platssparande, säker och lättåtkomlig sugslang, elkabel och tillbehörsförvaring.
Låssystemet ”Pull & Push”
  • För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
  • Maskinen är enkel och praktisk att transportera.
Specifikationer

Tekniska data

Sugkraft (W) 220
Behållarkapacitet (l) 20
Behållarmaterial Rostfritt stål
Strömkabel (m) 5
Nominell storlek på tillbehör (mm) 35
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vikt utan tillbehör (kg) 7,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 11
Mått (L × B × H) (mm) 384 x 365 x 526

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.2 m
  • Avtagbart handtag
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 0.5 m
  • Sugrörens nominella bredd: 35 mm
  • Material i sugrör: Plast
  • Vått och torrt golvmunstycke: Clips with 2 rubber and 2 brush inserts
  • Fogmunstycke
  • Planfilter: i avtagbar filterlåda

Standardutrustning

  • Vridomkopplare (på/av)
  • Förvaringsutrymme för smådelar
  • Kabelkrok
  • Parkeringsläge
  • Tillbehörsförvaring på enheten
  • Robust stötfångare
WD 4 Premium
WD 4 Premium
WD 4 Premium
WD 4 Premium
WD 4 Premium
Videos
Användningsområden
  • Garage
  • Verkstad
  • Hobbyrum
  • Källare
  • Entréområde
  • Fordonsinteriör
  • Vätskor
Tillbehör
WD 4 Premium Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.