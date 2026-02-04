WD 4 Premium
WD 4 Premium är en kraftfull och energisnål grovdammsugare. WD4 Premium är utrustad med en robust och rostfri behållare på 20 liter och ett planfilter i kassett.
WD 4 Premium är en grovdammsugare för vått och torrt med en robust och rostfri behåller på 20 liter. WD 4 Premium har ett planfilter i kassett som gör det lätt och enkelt att byta filter; bara dra ut kassetten och ta bort filtret - klart! WD 4 Premium har en energiförbrukning på endast 1000 W. Med den nyutvecklade sugslangen och det innovativa golvmunstycket medföljer 2 gummi- och 2 borstlister som suger upp alla olika typer av smuts. Tack vare det avtagbara handtaget kan tillbehör fästas direkt på sugslangen. Andra utrustningsdetaljer är till exempel det ergonomiska bärhandtag, kabel- och tillbehörsförvaringen samt det praktiska parkeringsläget.
Egenskaper och fördelar
Patenterad filterborttagningsteknik
- Snabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts.
- För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Optimalt utvecklad: Golvmunstycke och sugslang
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Platssparande, säker och lättåtkomlig sugslang, elkabel och tillbehörsförvaring.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Maskinen är enkel och praktisk att transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Sugkraft (W)
|220
|Behållarkapacitet (l)
|20
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Strömkabel (m)
|5
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11
|Mått (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips with 2 rubber and 2 brush inserts
- Fogmunstycke
- Planfilter: i avtagbar filterlåda
Standardutrustning
- Vridomkopplare (på/av)
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
Videos
Användningsområden
- Garage
- Verkstad
- Hobbyrum
- Källare
- Entréområde
- Fordonsinteriör
- Vätskor
Tillbehör
WD 4 Premium Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.