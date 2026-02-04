WD 4 Premium är en grovdammsugare för vått och torrt med en robust och rostfri behåller på 20 liter. WD 4 Premium har ett planfilter i kassett som gör det lätt och enkelt att byta filter; bara dra ut kassetten och ta bort filtret - klart! WD 4 Premium har en energiförbrukning på endast 1000 W. Med den nyutvecklade sugslangen och det innovativa golvmunstycket medföljer 2 gummi- och 2 borstlister som suger upp alla olika typer av smuts. Tack vare det avtagbara handtaget kan tillbehör fästas direkt på sugslangen. Andra utrustningsdetaljer är till exempel det ergonomiska bärhandtag, kabel- och tillbehörsförvaringen samt det praktiska parkeringsläget.