På WD 5 S är maskinen, sugslangen och det omkopplingsbara golvmunstycket optimalt matchade med varandra. Det betyder att våt- och torrdammsugaren med effektförbrukning på 1 100 W uppnår perfekt rengöringsresultat på torr, våt, fin eller grov smuts. Maskinen har en robust behållare i rostfritt stål på 25 l, 5 m nätkabel, 2,2 m sugslang med avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd, flexibelt golvmunstycke, planfilter samt fleecefilterpåse. Planfiltret är lämpligt för kontinuerlig våt- och torrdammsugning utan att behöva byta filter. Tack vare patenterad teknik för borttagning av filter kan planfiltret demonteras på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smuts. När filterrengöringsknappen trycks in rengörs filtret effektivt och sugeffekten återställs. Det avtagbara handtaget gör att tillbehör kan fästas direkt på sugslangen. Slangen kan fästas säkert vid maskinens ovansida för platssparande förvaring. Den inbyggda parkeringspositionen på stötfångaren gör att även dammsugarrör och golvmunstycke snabbt och bekvämt kan förvaras när du tar en kort paus från arbetet.