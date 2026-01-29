WD 5 S
Optimal prestanda: Grovdammsugaren WD 5 S med behållare i rostfritt stål på 25 l, 5 m nätkabel och 2,2 m sugslang med utmärkt sugeffekt samtidigt som den bibehåller en hög energieffektivitet.
På WD 5 S är maskinen, sugslangen och det omkopplingsbara golvmunstycket optimalt matchade med varandra. Det betyder att våt- och torrdammsugaren med effektförbrukning på 1 100 W uppnår perfekt rengöringsresultat på torr, våt, fin eller grov smuts. Maskinen har en robust behållare i rostfritt stål på 25 l, 5 m nätkabel, 2,2 m sugslang med avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd, flexibelt golvmunstycke, planfilter samt fleecefilterpåse. Planfiltret är lämpligt för kontinuerlig våt- och torrdammsugning utan att behöva byta filter. Tack vare patenterad teknik för borttagning av filter kan planfiltret demonteras på några sekunder, samtidigt som man undviker kontakt med smuts. När filterrengöringsknappen trycks in rengörs filtret effektivt och sugeffekten återställs. Det avtagbara handtaget gör att tillbehör kan fästas direkt på sugslangen. Slangen kan fästas säkert vid maskinens ovansida för platssparande förvaring. Den inbyggda parkeringspositionen på stötfångaren gör att även dammsugarrör och golvmunstycke snabbt och bekvämt kan förvaras när du tar en kort paus från arbetet.
Egenskaper och fördelar
Exceptionell filterrengöringStarka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning. Sugförmågan är snabbt återställd.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Slangförvaring på maskinens ovansidaSugslangen kan förvaras hängande på maskinens ovansida, vilket sparar plats. Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Utrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring.
- Nätkabeln förvaras snabbt med de inbyggda kabelkrokarna.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar som skruvar och spikar.
Avtagbart handtag
- Olika munstycken kan fästas direkt på sugslangen.
- För enkel dammsugning – även i trånga utrymmen.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1200
|Sugkraft (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|Max. 260
|Luftflöde (l/s)
|Max. 70
|Behållarkapacitet (l)
|25
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|5
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Fogmunstycke
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 5 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Renovering
- Fordonsinteriör
- Garage
- Verkstad
- Terrass
- Vätskor
- Källare
- Hobbyrum
- Entréområde
Tillbehör
WD 5 S Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.