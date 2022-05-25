Den kraftfulla och energieffektiva grovdammsugaren WD 5 Control P S 25/5/22 ger alltid bästa möjliga rengöringsresultat för både torr och våt smuts. Upplev maximal frihet med 2-i-1-fjärrkontrollen: starta och stoppa din enhet bekvämt via Bluetooth-fjärrkontrollen. Vad skiljer den från mängden? När du använder dina batteridrivna verktyg slår dammsugaren på och av sig själv med hjälp av automatisk vibrationsdetektering. Tack vare den patenterade filterborttagningstekniken är det hygieniskt och kontaktlöst att byta ut det planfiltret. Om sugkraften börjar minska återställer det intelligenta filterrengöringssystemet den på nolltid – så att du kan arbeta utan avbrott. Med Power Control-funktionen kan du justera sugkraften till valfri nivå för att passa varje uppgift. Uppsugna vätskor töms enkelt ut med hjälp av dräneringsskruven. Den pålitliga blåsfunktionen erbjuder den perfekta lösningen för att rengöra ömtåliga ytor eller ta bort damm från hörn. Våt- och torrdammsugaren har en robust behållare i rostfritt stål på 25 liter, 5 meter kabel, en flexibel sugslang på 2,2 meter och ett eluttag.