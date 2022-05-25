WD 5 Control P S 25/5/22
WD 5 Control P S 25/5/22 med 25-liters behållare kan styras direkt från sugslangen tack vare 2-i-1-fjärrkontrollen. Inkluderar filterrengöringsfunktion, eluttag och dräneringsskruv.
Den kraftfulla och energieffektiva grovdammsugaren WD 5 Control P S 25/5/22 ger alltid bästa möjliga rengöringsresultat för både torr och våt smuts. Upplev maximal frihet med 2-i-1-fjärrkontrollen: starta och stoppa din enhet bekvämt via Bluetooth-fjärrkontrollen. Vad skiljer den från mängden? När du använder dina batteridrivna verktyg slår dammsugaren på och av sig själv med hjälp av automatisk vibrationsdetektering. Tack vare den patenterade filterborttagningstekniken är det hygieniskt och kontaktlöst att byta ut det planfiltret. Om sugkraften börjar minska återställer det intelligenta filterrengöringssystemet den på nolltid – så att du kan arbeta utan avbrott. Med Power Control-funktionen kan du justera sugkraften till valfri nivå för att passa varje uppgift. Uppsugna vätskor töms enkelt ut med hjälp av dräneringsskruven. Den pålitliga blåsfunktionen erbjuder den perfekta lösningen för att rengöra ömtåliga ytor eller ta bort damm från hörn. Våt- och torrdammsugaren har en robust behållare i rostfritt stål på 25 liter, 5 meter kabel, en flexibel sugslang på 2,2 meter och ett eluttag.
Egenskaper och fördelar
2-i-1-fjärrkontrollFunktion 1: Gör att du kan starta eller stoppa våt- och torrdammsugaren via en Bluetooth-anslutning genom att helt enkelt trycka på fjärrkontrollen på själva sugslangen.
2-i-1-fjärrkontroll: automatisk vibrationsdetekteringFunktion 2: I automatiskt läge slår vibrationsdetekteringen automatiskt på och av våt- och torrdammsugaren så snart det sladdlösa elverktyget slås på eller av. I automatiskt läge fortsätter våt- och torrdammsugaren att dammsuga i några sekunder efter att det sladdlösa elverktyget har stängts av för att säkerställa att allt kvarvarande damm och smuts sugs upp. För dammfritt arbete!
Extra eluttag för arbete med sladdförsedda elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Strömkontroll
- Dammsugarens sugkraft kan ställas in i valfritt steg med hjälp av vridknappen (min. till max.) så att den kan anpassas till varje uppgift.
Filterrengöring och patenterad filterborttagningsteknik
- Starka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning.
- Snabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts.
Dräneringsskruv
- Tids- och energibesparande tömning av stora vattenvolymer.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Hjulbroms
- Våt- och torrdammsugaren är stabil även i lutningar på upp till 10°.
Förvaring av slang, kabel och tillbehör på maskinens ovansida
- Sugslangen kan förvaras platsbesparande genom att hänga den på maskinens ovansida. Intuitiva monteringsalternativ för vänster- och högerhänta användare.
- Platsbesparande, säker och lättåtkomlig förvaring av tillbehör. Nätkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Hållbarhetsfunktioner
- Design med 20% återvunnen plast¹⁾.
- Förpackningar tillverkade av minst 80% återvunnet papper.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1200
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|Max. 260
|Luftflöde (l/s)
|Max. 70
|Behållarkapacitet (l)
|25
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Behållare Rostfritt stål Maskinens ovansida Gul Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|5
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Endast produkten, alla plastdelar exklusive tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Fogmunstycke
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- 2-i-1-fjärrkontroll
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Effektkontroll
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Dräneringsskruv
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
- Svänghjul med broms: 1 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Renovering
- Fordonsinteriör
- Garage
- Verkstad
- Terrass
- Vätskor
- Källare
- Hobbyrum
- Entréområde