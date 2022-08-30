WD 6 P S V-30/8/22/T Renovering
Kraftfull och energibesparande: WD 6 P S V-30/8/22/T är en grovdammsugare för vått och torrt, extra tillämpad för renovering.
Grovdammsugaren WD 6 är den idealiska grovdammsugaren för våt och torr smuts, speciellt anpassad för renoveringsprojekt. Med ultrahög sugeffekt och en strömförbrukning på bara 1300 watt. I leveransen ingår ett renoveringspaket som garanterar effektiv borttagning av all slags grov smuts, vilket gör den idealisk för städjobb som är förknippade med renoveringsarbeten. Även fint damm eller löv kan enkelt tas bort. Grovdammsugaren är utrustad med en robust 30-liters behållare i rostfritt stål med dräneringsskruv, en 8-meters sladd, en 2,2-meters sugslang, rostfria rör, ett omställbart golvmunstycke, ett planfilter och en fleecefilterpåse. Vid dammsugning av fint damm kan det igensatta filtret rengöras effektivt, med en knapptryckning, via den integrerade filterrengöringsfunktionen. På så sätt återställs snabbt full sugkraft. Enheten levereras också med ett eluttag för anslutning av elverktyg. När dessa är anslutna slås dammsugaren på eller av via det anslutna elverktyget. Smuts som är ett resultat av sågning eller slipning sugs bort direkt.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk på/av-brytare för arbete med elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Exceptionell filterrengöringStarka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning. Sugförmågan är snabbt återställd.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Slangförvaring på maskinens ovansida
- Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Dräneringsskruv
- Tids- och energibesparande tömning av stora vattenvolymer.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1300
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|Max. 280
|Luftflöde (l/s)
|Max. 75
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|8
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|74
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|14,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Fogmunstycke
- Flexibel sugslang: 1 m, 35 mm
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Sugslang för grov smuts: 1.7 m, Plast
- Sugrör för grov smuts: 2 Del(ar), 0.5 m, 45 mm, Plast
- Munstycke för grov smuts
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Effektkontroll
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Dräneringsskruv
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 5 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Renovering
- Fin smuts
- Verkstad
- Terrass
- Källare
- Vätskor
Tillbehör
