Grovdammsugaren WD 6 är den idealiska grovdammsugaren för våt och torr smuts, speciellt anpassad för renoveringsprojekt. Med ultrahög sugeffekt och en strömförbrukning på bara 1300 watt. I leveransen ingår ett renoveringspaket som garanterar effektiv borttagning av all slags grov smuts, vilket gör den idealisk för städjobb som är förknippade med renoveringsarbeten. Även fint damm eller löv kan enkelt tas bort. Grovdammsugaren är utrustad med en robust 30-liters behållare i rostfritt stål med dräneringsskruv, en 8-meters sladd, en 2,2-meters sugslang, rostfria rör, ett omställbart golvmunstycke, ett planfilter och en fleecefilterpåse. Vid dammsugning av fint damm kan det igensatta filtret rengöras effektivt, med en knapptryckning, via den integrerade filterrengöringsfunktionen. På så sätt återställs snabbt full sugkraft. Enheten levereras också med ett eluttag för anslutning av elverktyg. När dessa är anslutna slås dammsugaren på eller av via det anslutna elverktyget. Smuts som är ett resultat av sågning eller slipning sugs bort direkt.