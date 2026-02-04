Ultrakraftfull sugförmåga och enastående energieffektivitet, med en strömförbrukning på endast 1300 watt: WD 6 P S V våt- och torrdammsugare har en 30-liters rostfri ståltank, en 6 meter lång sladd och en 2,2 meter lång sugslang. Dräneringsskruven gör det enkelt att tömma vätskor som har sugits upp. Elverktyg som sågar eller slipmaskiner kan anslutas via det integrerade eluttaget med automatisk på/av-funktion. Smutsen som uppstår avlägsnas omedelbart genom sugning. Med vridreglaget kan användaren anpassa sugkraften efter sina behov. Planfiltret kan tas bort genom att öppna filterboxen, utan att komma i kontakt med smutsen. Dessutom kan filtret rengöras effektivt genom att trycka på filterrengöringsknappen, vilket återställer full sugkraft. Blåsfunktionen är särskilt användbar vid rengöring av ömtåliga föremål. Det avtagbara handtaget med skydd mot elektrostatisk laddning gör att tillbehör kan anslutas direkt till sugslangen, vilket är särskilt fördelaktigt vid dammsugning av fint damm. Ytterligare fördelar inkluderar möjligheten att förvara sugslangen kompakt genom att hänga den på maskinens huvud samt parkeringsläget för golvmunstycket. Inklusive anpassade tillbehör för bilrengöring.