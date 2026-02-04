WD 6 P S V Car & Pet
WD 6 P S V kombinerar kraftfull sugförmåga med energieffektivitet. Med 30-liters rostfri ståltank, planfilter, blåsfunktion och integrerat eluttag. Inklusive extra tillbehör för bil- och pälsdjur.
Ultrakraftfull sugförmåga och enastående energieffektivitet, med en strömförbrukning på endast 1300 watt: WD 6 P S V våt- och torrdammsugare har en 30-liters rostfri ståltank, en 6 meter lång sladd och en 2,2 meter lång sugslang. Dräneringsskruven gör det enkelt att tömma vätskor som har sugits upp. Elverktyg som sågar eller slipmaskiner kan anslutas via det integrerade eluttaget med automatisk på/av-funktion. Smutsen som uppstår avlägsnas omedelbart genom sugning. Med vridreglaget kan användaren anpassa sugkraften efter sina behov. Planfiltret kan tas bort genom att öppna filterboxen, utan att komma i kontakt med smutsen. Dessutom kan filtret rengöras effektivt genom att trycka på filterrengöringsknappen, vilket återställer full sugkraft. Blåsfunktionen är särskilt användbar vid rengöring av ömtåliga föremål. Det avtagbara handtaget med skydd mot elektrostatisk laddning gör att tillbehör kan anslutas direkt till sugslangen, vilket är särskilt fördelaktigt vid dammsugning av fint damm. Ytterligare fördelar inkluderar möjligheten att förvara sugslangen kompakt genom att hänga den på maskinens huvud samt parkeringsläget för golvmunstycket. Inklusive anpassade tillbehör för bilrengöring.
Egenskaper och fördelar
Eluttag med automatisk på/av-brytare för arbete med elverktygSmuts som är ett resultat av hyvling, sågning eller slipning sugs bort direkt. Dammsugaren slås på och av automatiskt via elverktyget.
Exceptionell filterrengöringStarka pulserande luftströmmar flyttar smutsen från filtret till behållaren med en knapptryckning. Sugförmågan är snabbt återställd.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt- och torrdammsugning utan filterbyte.
Slangförvaring på maskinens ovansida
- Sugslangen kan förvaras hängande på maskinens ovansida, vilket sparar plats.
- Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Dräneringsskruv
- Tids- och energibesparande tömning av stora vattenvolymer.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Praktisk förvaring av sladd och tillbehör
- Utrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring.
- Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Praktisk parkeringsposition
- Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel smutsupptagning, till exempel från en grusbädd
- Skonsam rengöring för ömtåliga ytor eller invecklade föremål.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1300
|Nominell ingångseffekt integrerat uttag (W)
|min. 100 - Max. 2100
|Sugkraft (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|Max. 280
|Luftflöde (l/s)
|Max. 75
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Strömkabel (m)
|6
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått och torrt golvmunstycke: Omkopplingsbar
- Adapter för anslutning av elverktyg
- Extra långt fogmunstycke (350 mm)
- Husdjurshårborste
- Bilmunstycke
- Sugborste med mjuka borst
- Sugborste med hårda borst
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk på/av-knapp
- Filterrengöringsfunktion
- Vridomkopplare (på/av)
- Effektkontroll
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Praktiskt 3-i-1-bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Dräneringsskruv
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 5 Del(ar)
Videos
Användningsområden
- Bagagelucka
- Bilsäten
- Baksätet
- Fotutrymmen
- Verkstad
- Terrass
- Källare
Tillbehör
WD 6 P S V Car & Pet Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.