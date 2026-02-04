Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt WD 4-18 S Dual Battery Set (inkl. batteri och laddare)
Två 18 V-batterier driver en kraftfull 36 V-motor: WD 4-18 S Dual Battery våt- och torrdammsugare har en 20-liters rostfri ståltank, en 2,2 meter lång sugslang, blåsfunktion och planfilter.
Alltid redo när du är: Drivs av två 18 V-batterier och en kraftfull 36 V-motor. WD 4-18 S Dual Battery våt- och torrdammsugare ingår i Kärchers 18 V Battery Power-plattform och kombinerar kraftfull sugförmåga med stor rörelsefrihet vid dammsugning. Dammsugaren kombinerar perfekt en 2,2 meter lång sugslang med clips golvmunstycket och tar snabbt bort våt, fin eller grov smuts. Den har en robust 20-liters rostfri ståltank, en fleecefilterpåse och ett planfilter som möjliggör kontinuerlig våt- och torrdammsugning utan att behöva byta filter. Tack vare patenterad borttagningsteknik kan filtret tas bort och rengöras på bara några sekunder – utan att komma i kontakt med smuts. Där dammsugning inte är möjligt, är blåsfunktionen ovärderlig. Sugslangen förvaras platsbesparande genom att hängas säkert på maskinens ovnasida. Rör och golvmunstycken kan också snabbt och smidigt parkeras på stötfångaren. Andra praktiska funktioner inkluderar det ergonomiska bärhandtaget och det smarta "Pull & Push"-låssystemet som gör det enkelt att öppna och stänga behållaren. Två 18 V Kärcher Battery Power-batterier och en batteriladdare ingår.
Egenskaper och fördelar
18 V + 18 V = 36 V kraftKraftfull 36 V motor som drivs av två 18 V Li-Ion batterier. Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Batteridrivna våt- och torrdammsugaren med den högsta sugkraften i Kärcher Home & Garden-sortiment.
Patenterad filterborttagningsteknikSnabb och enkel borttagning av filtret från filterlådan – utan kontakt med smuts. För våt och torr dammsugning utan extra filterbyte.
Praktisk blåsfunktionDär dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas. Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
Praktisk tillbehörsförvaring
- Utrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring.
- Kompakt produktförvaring.
Slangförvaring på maskinens ovansida
- Sugslangen kan förvaras hängande på produktens ovansida, vilket sparar plats.
- Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Ergonomiskt bärhandtag
- Maskinen är enkel och praktisk att transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Volt (V)
|36
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|380
|Sugkraft (W)
|100
|Vakuum (mbar)
|Max. 150
|Luftflöde (l/s)
|Max. 32
|Behållarkapacitet (l)
|20
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Gul Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Gul
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 28 (5,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|143
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|385 x 411 x 524
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batteri (2 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power snabbladdare (2 st.)
- Sugslangens längd: 2.2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Planfilter: 1 Del(ar), Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Blåsfunktion
- Parkeringsläge
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Användningsområden
- Verkstad
- Terrass
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårdsskjul
- Fordonsinteriör
- Vätskor
- Garage
- Källare
- Entréområde
- Hobbyrum
