Alltid redo när du är: Drivs av två 18 V-batterier och en kraftfull 36 V-motor. WD 4-18 S Dual Battery våt- och torrdammsugare ingår i Kärchers 18 V Battery Power-plattform och kombinerar kraftfull sugförmåga med stor rörelsefrihet vid dammsugning. Dammsugaren kombinerar perfekt en 2,2 meter lång sugslang med clips golvmunstycket och tar snabbt bort våt, fin eller grov smuts. Den har en robust 20-liters rostfri ståltank, en fleecefilterpåse och ett planfilter som möjliggör kontinuerlig våt- och torrdammsugning utan att behöva byta filter. Tack vare patenterad borttagningsteknik kan filtret tas bort och rengöras på bara några sekunder – utan att komma i kontakt med smuts. Där dammsugning inte är möjligt, är blåsfunktionen ovärderlig. Sugslangen förvaras platsbesparande genom att hängas säkert på maskinens ovnasida. Rör och golvmunstycken kan också snabbt och smidigt parkeras på stötfångaren. Andra praktiska funktioner inkluderar det ergonomiska bärhandtaget och det smarta "Pull & Push"-låssystemet som gör det enkelt att öppna och stänga behållaren. Två 18 V Kärcher Battery Power-batterier och en batteriladdare ingår.