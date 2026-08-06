Rengöringsmedel för matt- och textilvård, 1l

Snabbtorkande rengöringsmedel för mattor och textilier, som säten, madrasser, sofftyg etc.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Snabbtorkande
  • Rengör grundligt
  • Perfekt för tillfällig användning
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Rengöringsmedel för matt- och textilvård, 1l
Användningsområden
  • Mattor
  • Mattor
  • Klädsel/stoppning
  • Bilsäten
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