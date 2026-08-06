Rengöringsmedel för matt- och textilvård, 1l
Snabbtorkande rengöringsmedel för mattor och textilier, som säten, madrasser, sofftyg etc.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Snabbtorkande
- Rengör grundligt
- Perfekt för tillfällig användning
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Mattor
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Bilsäten