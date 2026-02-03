Textilvårdsmaskin SE 3 Compact Home Shoe
Den kraftfulla och energieffektiva matt- och textiltvätten imponerar med sin fiberdjupa rengöring av textilytor som möbler, samt sin kompakta design och systemrengöringsfunktion för att hålla enheten ren. Inklusive ett extra brett matt-och möbelmunstycke.
Djupgående rengöring ända ner till fibrerna och kompakt design – Matt- och textiltvätten SE 3 Compact Home Shoe är en kraftfull och energieffektiv lösning för rengöring av textila ytor. Tack vare den kompakta designen kan texiltvätten enkelt förvaras för att spara plats och är alltid redo för noggrann och smidig djuprengöring vid behov. Smuts avlägsnas snabbt och effektivt från stoppade möbler och mattor. Den flexibla sugslangen ger hög användarvänlighet och rörelsefrihet. Med det medföljande tillbehöret Shoe!Cleaner kan även olika typer av skor rengöras snabbt, noggrant och utan att lämna några droppar. Tack vare den automatiska vattenuppsugningen under rengöringen torkar skorna snabbt, vilket ger ett optimalt rengöringsresultat på nolltid. Med praktiska förvaringsmöjligheter direkt på enheten är alla tillbehör alltid inom räckhåll. Det smarta 2-i-1-tanksystemet säkerställer att användaren undviker direktkontakt med smuts. Efter rengöringen imponerar textiltvätten ytterligare med sin hygieniska självrengöringsfunktion, som förhindrar uppkomst av bakterier och dålig lukt. Inklusive skorengöringsmunstycket Shoe!Cleaner, fogmunstycke samt rengöringsmedlet RM 519N.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare den effektiva sprayextraktionsmetoden i kombination med en kraftfull men energieffektiv motor.
Innovativt skorengöringsmunstyckeDroppfri applicering eftersom vattnet automatiskt sugs upp under rengöringsprocessen. Låg restfuktighet för snabbtorkning av skor. Systemrengöringsfunktionen förhindrar att tillbehör blir smutsiga under rengöringen. Händerna förblir rena och tillbehören kan förvaras direkt efter användning.
Hygienisk spolfunktionEfter rengöring rengörs enheten med spolfunktionen. Detta tar bort all kvarvarande smuts och undviker obehagliga lukter från uppbyggnad av bakterier. Möjliggör omedelbar lagring av den rena enheten.
Ultrakompakt och platbesparande produkt
- Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
- Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten.
- Platsbesparande förvaring.
2-tanksystem
- Enkel fyllning av färskvattentanken.
- Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Ultraflexibel 2-i-1-slang
- Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
- Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
- Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Förvaringsutrymme för mindre tillbehör
- Praktisk för tillfällig förvaring under rengöring av enheten.
- Perfekt för svampar, trasor och andra smådelar.
Enkel och smidig manövrering
- Att slå på och av enheten är enkelt.
- Intuitiv drift.
- Redo att rengöra direkt.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|500
|Arbetsradie (m)
|5,8
|Behållarvolym färskvatten (l)
|1,7
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|2,9
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|3,6
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Munstycke för möbeltvätt: 88 mm
- Munstycke för fogrengöring
- Skorengöringsmunstycke
- Rengöringsmedel: Naturligt matt- och möbelrengöringsmedel RM 519N., 1 l
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Sladdförvaring
- 2-tanksystem
- Praktisk förvaring av slang och tillbehör
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Systemrengöringsfunktion
Användningsområden
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Bilsäten
- Skor/vandringsskor
Tillbehör
Rengöringsmedel
