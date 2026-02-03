Djupgående rengöring ända ner till fibrerna och kompakt design – Matt- och textiltvätten SE 3 Compact Home Shoe är en kraftfull och energieffektiv lösning för rengöring av textila ytor. Tack vare den kompakta designen kan texiltvätten enkelt förvaras för att spara plats och är alltid redo för noggrann och smidig djuprengöring vid behov. Smuts avlägsnas snabbt och effektivt från stoppade möbler och mattor. Den flexibla sugslangen ger hög användarvänlighet och rörelsefrihet. Med det medföljande tillbehöret Shoe!Cleaner kan även olika typer av skor rengöras snabbt, noggrant och utan att lämna några droppar. Tack vare den automatiska vattenuppsugningen under rengöringen torkar skorna snabbt, vilket ger ett optimalt rengöringsresultat på nolltid. Med praktiska förvaringsmöjligheter direkt på enheten är alla tillbehör alltid inom räckhåll. Det smarta 2-i-1-tanksystemet säkerställer att användaren undviker direktkontakt med smuts. Efter rengöringen imponerar textiltvätten ytterligare med sin hygieniska självrengöringsfunktion, som förhindrar uppkomst av bakterier och dålig lukt. Inklusive skorengöringsmunstycket Shoe!Cleaner, fogmunstycke samt rengöringsmedlet RM 519N.