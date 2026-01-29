Batteridriven textiltvätt SE 3-18 Compact (inkl. batteri & laddare)
Kraftfull och bärbar: Matt- och textiltvätten SE 3-18. Ta med dig matt- och textiltvätten ut till bilen och rengör fordonets interiör ända ner i fibrerna. Inkl. 18 V batteri och laddare.
Djuprengör ända ner i fibrerna med en maximal rörelsefrihet – Kärchers bärbara matt- och textiltvätt SE 3-18 Compact. Bortsett från textiltvätten kompakta design är enheten även praktisk på så sätt att den kan användas där det inte finns något eluttag i närheten - tack vare 18 V Kärcher Battery Power-batteriet. Den kan användas för att ta bort smuts från bilsäten, golvmattor och bagageutrymmet, såväl som trädgårdsmöbler på ett ögonblick – lika noggrant som med våra matt – och textiltvättar med sladd. Den långa och flexibla sugslangen med inbyggd tvättmedelsslang garanterar också stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga ställen. När du är klar med matt- och textiltvätten hjälper det hygieniska systemrengöringsfunktionen dig att ta bort smuts från enheten och slangen och förhindrar att bakterier och lukter utvecklas.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknik med klädsel och fogmunstycken för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare effektiv sprayextraktionsrengöringsmetod. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
18 V uppladdningsbart batteriMaximal rörelsefrihet tack vare den batteridrivna driften. Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.
Hygienisk spolfunktionEfter rengöring rengörs enheten med spolfunktionen. Detta tar bort all kvarvarande smuts och undviker obehagliga lukter från uppbyggnad av bakterier. Möjliggör omedelbar lagring av den rena enheten.
Bekväm 2-i-1 slang
- Invändig sprayslang för stor rengöringsbekvämlighet.
- Lång, flexibel sugslang för bekväm rengöring, speciellt i svåråtkomliga och trånga utrymmen.
- Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
2-tanksystem
- Enkel fyllning av färskvattentanken.
- Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
- Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
- Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Kompakt konstruktion
- Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
- Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten.
Förvaringsutrymme för mindre tillbehör
- Praktisk för tillfällig förvaring under rengöring av enheten.
- Perfekt för svampar, trasor och andra smådelar.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|184
|Arbetsbredd (mm)
|75
|Behållarvolym färskvatten (l)
|1,7
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|2,9
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 12 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|116
|Uteffekt (A)
|1,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|446 x 225 x 261
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Möbelmunstycke med spray-och sugrör
- Fogmunstycke för rengöring med sprayextraktion
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
- 2-i-1 system med integrerat spray- och sugrör.
Standardutrustning
- Systemrengöringsfunktion
- Praktisk slang- och tillbehörsförvaring
- Förvaringsutrymme för smådelar
Användningsområden
- Bilsäten
- Stoppade möbler
- Klädsel/stoppning
- Mattor
Tillbehör
Rengöringsmedel
