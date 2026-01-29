Djuprengör ända ner i fibrerna med en maximal rörelsefrihet – Kärchers bärbara matt- och textiltvätt SE 3-18 Compact. Bortsett från textiltvätten kompakta design är enheten även praktisk på så sätt att den kan användas där det inte finns något eluttag i närheten - tack vare 18 V Kärcher Battery Power-batteriet. Den kan användas för att ta bort smuts från bilsäten, golvmattor och bagageutrymmet, såväl som trädgårdsmöbler på ett ögonblick – lika noggrant som med våra matt – och textiltvättar med sladd. Den långa och flexibla sugslangen med inbyggd tvättmedelsslang garanterar också stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga ställen. När du är klar med matt- och textiltvätten hjälper det hygieniska systemrengöringsfunktionen dig att ta bort smuts från enheten och slangen och förhindrar att bakterier och lukter utvecklas.