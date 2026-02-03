​Den praktiska matt- och textiltvätten SE 2 Spot är den perfekta hjälpredan för att omedelbart ta bort fläckar från klädsel och textilier på ett målinriktat sätt. SE 2 Spot tar snabbt bort smuts och lukter samt tar effektivt bort mat- och drycksfläckar. Tack vare sin kompakta design är matt- och textiltvätten extra lätt att använda och tar liten plats när den ställs undan. Det betyder att den snabbt är redo att användas när du behöver ta itu med oväntad smuts. Den breda räckvidden som möjliggörs av den 4,5 meter långa kabeln möjliggör flexibel rengöring var som helst i rummet. Den praktiska tillbehörsförvaringen på själva enheten gör att alla tillbehör är snabbt till hands och redo att användas. Inkluderar fläckborttagningsborste, spraymunstycke och rengöringsmedel.