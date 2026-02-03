Textilvårdsmaskin SE 2 Spot Care
Den kompakta och lättanvända matt-och textiltvätten SE 2 är den perfekta hjälpredan för att snabbt ta bort fläckar och smuts från klädsel och textilier på ett målinriktat sätt.
Den praktiska matt- och textiltvätten SE 2 Spot är den perfekta hjälpredan för att omedelbart ta bort fläckar från klädsel och textilier på ett målinriktat sätt. SE 2 Spot tar snabbt bort smuts och lukter samt tar effektivt bort mat- och drycksfläckar. Tack vare sin kompakta design är matt- och textiltvätten extra lätt att använda och tar liten plats när den ställs undan. Det betyder att den snabbt är redo att användas när du behöver ta itu med oväntad smuts. Den breda räckvidden som möjliggörs av den 4,5 meter långa kabeln möjliggör flexibel rengöring var som helst i rummet. Den praktiska tillbehörsförvaringen på själva enheten gör att alla tillbehör är snabbt till hands och redo att användas. Inkluderar fläckborttagningsborste, spraymunstycke och rengöringsmedel.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare den effektiva sprayextraktionsmetoden i kombination med en kraftfull men energieffektiv motor.
Specialutvecklade tillbehör för enkel fibrerdjup rengöringUtsugningsmunstycket för spraymunstycket gör det snabbt och enkelt att ta bort ingrodd smuts. Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring. Fläckborttagningsborste för målinriktad och effektiv rengöring av envisa eller intorkade fläckar.
Ultrakompakt och platbesparande produktSmidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden. Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten. Platsbesparande förvaring.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
- Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
- Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Enkel och smidig manövrering
- Att slå på och av enheten är enkelt.
- Intuitiv drift.
- Redo att rengöra direkt.
2-tanksystem
- Enkel fyllning av färskvattentanken.
- Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Ultraflexibel 2-i-1-slang
- Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|450
|Arbetsradie (m)
|6,3
|Behållarvolym färskvatten (l)
|1,5
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|0,8
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|4,5
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6
|Mått (L × B × H) (mm)
|385 x 215 x 310
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.8 m
- Munstycke för möbeltvätt: 88 mm
- Fläckborste
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Sladdförvaring
- 2-tanksystem
- Praktisk förvaring av slang och tillbehör
Videos
Användningsområden
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Bilsäten
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 2 Spot Care Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.