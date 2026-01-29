Fiberdjup rengöring och kompakt design: SE 3 Compact Home Floor matt- och textiltvätt är en kraftfull och energieffektiv lösning för rengöring av textilytor. Tack vare den kompakta designen är enheten inte bara lätt att hantera utan kan även förvaras för att spara plats, vilket gör att den snabbt är redo att användas när det behövs för grundlig och bekväm fiberdjup rengöring. Smuts tas snabbt och effektivt bort från möbelklädsel och mattor. Den flexibla sugslangen och den långa sladden garanterar hög komfort, flexibilitet och rörelsefrihet. Det innovativa 2-i-1 XXL spraymunstycket, i kombination med förlängningsröret, möjliggör bekväm stående rengöring av medelstora mattor. När munstycket används på handtaget kan det rengöra större mjuka möbler dubbelt så snabbt som ett vanligt spraymunstycke för möbelklädsel. Med praktiska förvaringsmöjligheter på enheten är alla tillbehör alltid lätt åtkomliga. 2-i-1 tanksystemet gör att användaren slipper komma i kontakt med smuts. Och när rengöringen är klar imponerar matt- och textiltvätten ytterligare med sin hygieniska systemrengöringsfunktion för att förhindra bakterie- och luktbildning. Inklusive extra brett matt-och möbelmunstycke, möbelmunstycke, fogmunstycke med sprayfunktion samt rengöringsmedel.