Textilvårdsmaskin SE 3 Compact Home Floor
Den kraftfulla och energieffektiva matt- och textiltvätten imponerar med sin fiberdjupa rengöring av textilytor som möbler, samt sin kompakta design och systemrengöringsfunktion för att hålla enheten ren. Inklusive ett extra brett matt-och möbelmunstycke.
Fiberdjup rengöring och kompakt design: SE 3 Compact Home Floor matt- och textiltvätt är en kraftfull och energieffektiv lösning för rengöring av textilytor. Tack vare den kompakta designen är enheten inte bara lätt att hantera utan kan även förvaras för att spara plats, vilket gör att den snabbt är redo att användas när det behövs för grundlig och bekväm fiberdjup rengöring. Smuts tas snabbt och effektivt bort från möbelklädsel och mattor. Den flexibla sugslangen och den långa sladden garanterar hög komfort, flexibilitet och rörelsefrihet. Det innovativa 2-i-1 XXL spraymunstycket, i kombination med förlängningsröret, möjliggör bekväm stående rengöring av medelstora mattor. När munstycket används på handtaget kan det rengöra större mjuka möbler dubbelt så snabbt som ett vanligt spraymunstycke för möbelklädsel. Med praktiska förvaringsmöjligheter på enheten är alla tillbehör alltid lätt åtkomliga. 2-i-1 tanksystemet gör att användaren slipper komma i kontakt med smuts. Och när rengöringen är klar imponerar matt- och textiltvätten ytterligare med sin hygieniska systemrengöringsfunktion för att förhindra bakterie- och luktbildning. Inklusive extra brett matt-och möbelmunstycke, möbelmunstycke, fogmunstycke med sprayfunktion samt rengöringsmedel.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare den effektiva sprayextraktionsmetoden i kombination med en kraftfull men energieffektiv motor.
Specialutvecklade tillbehör för enkel fibrerdjup rengöringDet innovativa 2-i-1 XXL spraymunstycke, tillsammans med förlängningsrören, möjliggör bekväm rengöring av medelstora mattor. Kan även användas direkt på handtaget för snabb möbelrengöring. Spraymunstycket för möbler kan användas för att snabbt och enkelt rengöra ingrodd smuts, medan munstycket för springor gör det enkelt att rengöra särskilt svåråtkomliga områden. Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
Hygienisk spolfunktionEfter rengöring rengörs enheten med spolfunktionen. Detta tar bort all kvarvarande smuts och undviker obehagliga lukter från uppbyggnad av bakterier. Möjliggör omedelbar lagring av den rena enheten.
Ultrakompakt och platbesparande produkt
- Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
- Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten.
- Platsbesparande förvaring.
2-tanksystem
- Enkel fyllning av färskvattentanken.
- Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Ultraflexibel 2-i-1-slang
- Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
- Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
- Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Förvaringsutrymme för mindre tillbehör
- Praktisk för tillfällig förvaring under rengöring av enheten.
- Perfekt för svampar, trasor och andra smådelar.
Enkel och smidig manövrering
- Att slå på och av enheten är enkelt.
- Intuitiv drift.
- Redo att rengöra direkt.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|500
|Arbetsradie (m)
|6
|Behållarvolym färskvatten (l)
|1,7
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|2,9
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|3,6
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Sprayextraktionsrör: 2 Del(ar), 0.5 m, Plast
- 2-i-1 spraymunstycke XXL
- Munstycke för möbeltvätt: 88 mm
- Munstycke för fogrengöring
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Sladdförvaring
- Tillbehörsförvaring på enheten
- 2-tanksystem
- Praktisk förvaring av slang och tillbehör
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Systemrengöringsfunktion
Användningsområden
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Bilsäten
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 3 Compact Home Floor Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.