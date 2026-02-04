Batteridriven textiltvätt SE 3-18 Compact Home (inkl. batteri och laddare)

Kraftfull och bärbar: Matt- och textiltvätten SE 3-18. Ta med dig matt- och textiltvätten ut till bilen och rengör fordonets interiör ända ner i fibrerna. Inkl. 18 V batteri och laddare.

Djuprengör ända ner i fibrerna med en maximal rörelsefrihet – Kärchers bärbara matt- och textiltvätt SE 3-18 Compact. Bortsett från textiltvätten kompakta design är enheten även praktisk på så sätt att den kan användas där det inte finns något eluttag i närheten - tack vare 18 V Kärcher Battery Power-batteriet. Den kan användas för att ta bort smuts från bilsäten, golvmattor och bagageutrymmet, såväl som trädgårdsmöbler på ett ögonblick – lika noggrant som med våra matt – och textiltvättar med sladd. Den långa och flexibla sugslangen med inbyggd tvättmedelsslang garanterar också stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga ställen. När du är klar med matt- och textiltvätten hjälper det hygieniska systemrengöringsfunktionen dig att ta bort smuts från enheten och slangen och förhindrar att bakterier och lukter utvecklas.

Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknik med klädsel och fogmunstycken för optimala rengöringsresultat
Beprövad Kärcher-teknik med klädsel och fogmunstycken för optimala rengöringsresultat
Rengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare effektiv sprayextraktionsrengöringsmetod. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
18 V uppladdningsbart batteri
18 V uppladdningsbart batteri
Maximal rörelsefrihet tack vare den batteridrivna driften. Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.
Hygienisk spolfunktion
Hygienisk spolfunktion
Efter rengöring rengörs enheten med spolfunktionen. Detta tar bort all kvarvarande smuts och undviker obehagliga lukter från uppbyggnad av bakterier. Möjliggör omedelbar lagring av den rena enheten.
Bekväm 2-i-1 slang
  • Invändig sprayslang för stor rengöringsbekvämlighet.
  • Lång, flexibel sugslang för bekväm rengöring, speciellt i svåråtkomliga och trånga utrymmen.
  • Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
2-tanksystem
  • Enkel fyllning av färskvattentanken.
  • Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
  • Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
  • Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Kompakt konstruktion
  • Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
  • Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten.
Förvaringsutrymme för mindre tillbehör
  • Praktisk för tillfällig förvaring under rengöring av enheten.
  • Perfekt för svampar, trasor och andra smådelar.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Nominell effekt (W) 184
Arbetsbredd (mm) 75
Behållarvolym färskvatten (l) 1,7
Behållarvolym smutsvatten (l) 2,9
Batterityp Lithium-ion batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Drifttid per batteriladdning (min) cirka 24 (5,0 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 90 / 134
Uteffekt (A) 2,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 3,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 7
Mått (L × B × H) (mm) 414 x 225 x 261

Följande ingår

  • Variant: Batteri inkluderat
  • Uppladdningsbart batteri: 18 V / 5.0 Ah batteri (1 st.)
  • Laddare: 18 V Batery Power+ snabbladdare (1 st.)
  • Sugslangens längd: 1.9 m
  • Möbelmunstycke med spray-och sugrör
  • Fogmunstycke för rengöring med sprayextraktion
  • Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
  • 2-i-1 system med integrerat spray- och sugrör.

Standardutrustning

  • Systemrengöringsfunktion
  • Praktisk slang- och tillbehörsförvaring
  • Förvaringsutrymme för smådelar
Användningsområden
  • Bilsäten
  • Stoppade möbler
  • Klädsel/stoppning
  • Mattor
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 3-18 Compact Home (inkl. batteri och laddare) Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.