Batteridriven textiltvätt SE 3-18 Compact (exkl. batteri & laddare)
Kraftfull och bärbar: Matt- och textiltvätten SE 3-18- Ta med dig matt- och textiltvätten ut till bilen och rengör fordonets interiör ända ner i fibrerna. Exl. 18 V batteri och laddare.
Rengöring ner på fibernivå med maximal rörelsefrihet: SE 3-18 Compact. Tack vare den kompakta designen är enheten inte bara praktisk utan kan även användas där det inte finns något eluttag i närheten, tack vare 18 V Kärcher Battery Power-batteri (ingår ej i leveransen). Detta gör att fordonets interiör kan rengöras på bara 12 till 24 minuter. På så sätt tar du bort smuts från bilbarnstolar, golvmattor och bagageutrymmet samt trädgårdsmöbler och klädsel på ett ögonblick – lika kraftfullt som med våra sprayutsugsrengörare med sladd. Den långa och flexibla sugslangen med invändig rengöringsmedelsslang garanterar också stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga platser. Även efter rengöring kommer matt- och textiltvätten att imponera på dig med sin hygieniska spolfunktion, som tar bort smuts från apparaten och slangen och därmed förhindrar bakterier och luktbildning. Exkl. batteri & laddare.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknik med klädsel och fogmunstycken för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare effektiv sprayextraktionsrengöringsmetod. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
Uppladdningsbart 18 V Kärcher Battery Power-batteriMaximal rörelsefrihet tack vare den batteridrivna driften. Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.
Hygienisk spolfunktionEfter rengöring rengörs enheten med spolfunktionen. Detta tar bort all kvarvarande smuts och undviker obehagliga lukter från uppbyggnad av bakterier. Möjliggör omedelbar lagring av den rena enheten.
Bekväm 2-i-1 slang
- Invändig sprayslang för stor rengöringsbekvämlighet.
- Lång, flexibel sugslang för bekväm rengöring, speciellt i svåråtkomliga och trånga utrymmen.
- Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
2-tanksystem
- Enkel fyllning av färskvattentanken.
- Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
- Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
- Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Kompakt konstruktion
- Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
- Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten.
Förvaringsutrymme för mindre tillbehör
- Praktisk för tillfällig förvaring under rengöring av enheten.
- Perfekt för svampar, trasor och andra smådelar.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|184
|Arbetsbredd (mm)
|75
|Behållarvolym färskvatten (l)
|1,7
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|2,9
|Spänning (V)
|18
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 12 (2,5 Ah) / cirka 24 (5,0 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|414 x 225 x 261
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Möbelmunstycke med spray-och sugrör
- Fogmunstycke för rengöring med sprayextraktion
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
- 2-i-1 system med integrerat spray- och sugrör.
Standardutrustning
- Systemrengöringsfunktion
- Praktisk slang- och tillbehörsförvaring
- Förvaringsutrymme för smådelar
Användningsområden
- Bilsäten
- Stoppade möbler
- Klädsel/stoppning
- Mattor
