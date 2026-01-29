Rengöring ner på fibernivå med maximal rörelsefrihet: SE 3-18 Compact. Tack vare den kompakta designen är enheten inte bara praktisk utan kan även användas där det inte finns något eluttag i närheten, tack vare 18 V Kärcher Battery Power-batteri (ingår ej i leveransen). Detta gör att fordonets interiör kan rengöras på bara 12 till 24 minuter. På så sätt tar du bort smuts från bilbarnstolar, golvmattor och bagageutrymmet samt trädgårdsmöbler och klädsel på ett ögonblick – lika kraftfullt som med våra sprayutsugsrengörare med sladd. Den långa och flexibla sugslangen med invändig rengöringsmedelsslang garanterar också stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga platser. Även efter rengöring kommer matt- och textiltvätten att imponera på dig med sin hygieniska spolfunktion, som tar bort smuts från apparaten och slangen och därmed förhindrar bakterier och luktbildning. Exkl. batteri & laddare.